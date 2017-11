Mittelbayerische Zeitung

Regensburg (ots) - Langdistanz-Triathleten gehören zu einerspeziellen Gattung Mensch: extrem fleißig, diszipliniert,leidensfähig. Sie stellen sich nicht die Frage, ob es während desRennens weh tun wird. Sie fragen sich vielmehr, wann der Schmerzkommt. Irgendwann während dieses Wettkampfs über 3,8 KilometerSchwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufenbeginnt das Leiden. Nur wer den Schmerz annehmen und sich aus jedemTief herauskämpfen kann, wird mit dem "Finish", also dem Erreichendes Ziels, belohnt. Für viele ist es ein Lebenstraum. Doch vielescheitern auch! Und das haben sie mit allen gemeinsam, die seit 2010versucht haben, ein internationales Triathlonrennen in Regensburgaufzubauen. Jüngstes Beispiel ist der krachend gescheiterte ChallengeRegensburg. Doch wer nun einen Alleinschuldigen für das "DNF" ("Didnot finish") des Rennens sucht, denkt zu kurz. Am Ende waren esschlicht zu viele Baustellen für die von Beginn an umstritteneVeranstaltung. Die Teilnehmer waren zu Recht voll des Lobes. Abergenervte Bürger ob der vielen Straßensperrungen in Stadt undLandkreis sowie Kritik wegen finanzieller Zuwendungen von Seiten derStadt sorgten für Dauerärger. Doch die wohl größte Baustelle unddamit der Höhepunkt ist der nun öffentlich gewordene Streit zwischender Challenge Family, also dem Lizenzgeber aller Challenge-Rennen,und den Machern des Regensburger Rennens. Seit Freitag sind wir Zeugeeines Vorgangs, der so gar nicht in die heile Familienwelt, die dieChallenge Family gern zeichnet, passt. Plötzlich haben die Anwältedas Sagen. Für den Regensburger Veranstalter Tom Tajsich ist dieSache klar. Nachdem ihm verboten wurde, sein Rennen 2018 unter derChallenge-Flagge auszurichten, will er es allein versuchen. Ganzungelegen dürfte ihm der Lizenzentzug nicht kommen, schließlich hatteder Mann von Spitzentriathletin Sonja Tajsich sich zuletzt -ebenfalls öffentlich - über die hohen Lizenzgebühren der ChallengeFamily beschwert. Nun gibt er sich im Stile eines Triathletenkämpferisch: "Klar ist, dass wir das Rennen 2018 auf jeden Falldurchziehen werden, so oder so." Doch da Tajsich mit dem Rennen Geldverdienen will, ist die Sache kompliziert. Denn der Markt ist völligüberhitzt. Es gibt zwei große Player. Die klare Nummer 1 ist derAusrichter Ironman. Er hat den besten Namen, die längste Traditionund die Keimzelle aller Langdistanz-Rennen, den Ironman auf Hawaii.Ironman ist die Champions League des Triathlonsports. Und damit dasauch so bleibt, wird seit der Übernahme durch einen chinesischenInvestor ein extrem aggressiver Expansionskurs gefahren.Ironman-Rennen schießen wie Pilze aus dem Boden. 85Langdistanz-Rennen gibt es mittlerweile weltweit. Viel zu viele füreine Extremsportart mit einer überschaubaren Anzahl an Aktiven. DieNummer 2 weltweit ist die Challenge Family mit Sitz in der Oberpfalz.Von Amberg aus leitet CEO Zibi Szlufzik die Rennserie. Wer hierbucht, bekommt nur Bundesliga-Niveau, zahlt dafür aber rund 100 Euroweniger als für die Königsklasse. Der Rest sind kleine, meist sehrcharmant organisierte Rennen - ohne großes Label, abseits der großenStädte, aber zu viel günstigeren Preisen. Zum Vergleich: Während einStartplatz für den Ironman Hamburg 2018 ab 556,20 Euro zu haben war,zahlte man als Frühbucher beim 12. Wasserstadt TriathlonHannover-Limmer 124 Euro. Tausende Teilnehmer und internationaleSpitzenathleten sucht man bei diesen No-Name-Rennen jedoch ebensovergebens wie große wirtschaftliche Gewinne. Und in dieser Nischewill Tom Tajsich nun in Regensburg mit seinem "Empire Race"mitmischen. Ein gewagtes Projekt! Denn ohne großes Label wird die mit350 Startern bisher schon maue Teilnehmerzahl auf der Langdistanznicht nach oben schießen. Und auch die Förderung der Stadt mussangesichts des nun entstehenden Breitensportcharakters derVeranstaltung überdacht werden. Denn das neue Rennen wird eher in derRegionalliga spielen, vergleichbar mit dem Regensburger Triathlonoder dem Marathon. Hier melden sich überwiegend Athleten an, dienicht das große Event, sondern eine vernünftige Veranstaltung zueinem vernünftigen Preis suchen. Sie erwarten keinen Zieleinlauf amDom, ihnen reicht der Dultplatz. Daher wäre eine Zusammenarbeit mitTristar oder LLC Marathon, einem der beiden etablierten Veranstalter,die beste Lösung. Denn es hat sich gezeigt: Egal ob Ironman oderChallenge, der Weg, einen Triathlon dieser Klasse in Regensburgaufzubauen, ist mit zu vielen Schmerzen verbunden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell