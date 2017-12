Regensburg (ots) - Danke an Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier, er hat die einfachste, aber auch schlechteste allerLösungen erst einmal verstellt: Neuwahlen. So weit sind wir inDeutschland mit unserer Parteiendemokratie denn doch noch nichtheruntergekommen, dass sich bei sieben Parteien im Bundestag nichtgenügend fänden, die bereit wären, darüber zu reden, ob sie gemeinsamdas Land regieren wollen. Ein Land, von dem Politiker (und Bürger) imAusland nur träumen. Volle Kassen, brummende Wirtschaft, friedlicheNachbarn - allerdings auch etwas wohlstandsverwöhnte Zeitgenossen.Steinmeier zwingt die Parteien, von ihrer bloßenBauchnabelbetrachtung wieder abzulassen, die Augen zu heben und zusehen: Dass Neuwahlen nur die Ränder stärken würden, dass sie dasAnsehen der Demokratie und Deutschlands insgesamt schwächen, dass sieim Übrigen wahrscheinlich nicht mal eine neue Lage bringen. Etwasbillig kommt jetzt die FDP weg, die eine Jamaika-Koalition aus einemtaktischen Kalkül heraus verworfen hat. Ebenso die Linke, die, egalin welcher Konstellation, immer Opposition sagt. Weil sie davon lebt.Die Wähler werden dieses Verhalten einmal beurteilen müssen. Echtschwer wird es jetzt für die SPD. Dass sie nach der Wahl ihrenAusstieg aus der großen Koalition erklärte, war richtig, denn diesesschwarz-rote Bündnis hatte gerade 14 Prozentpunkte verloren. Außerdemwar ja die Erkenntnis nicht falsch, dass das Land wieder echtepolitische Alternativen braucht. Aber gerade für die SPD alsVolkspartei muss in existenziellen Fragen die Losung lauten: Land vorPartei. Ihr Vorsitzender Martin Schulz hätte das wissen können, jamüssen, als die Jamaika-Sondierungen scheiterten, doch sein Reflexwar auch nur parteipolitisches Ego. An jenem Montag vor fast zweiWochen, als Schulz das Nein zur Groko noch kurz vor SteinmeiersAppell bekräftigen ließ, machte er seinen entscheidenden Fehler. Nunist der SPD-Vorsitzende der schlechteste Kronzeuge, um seine Basis zuerklären, warum sie die Biege machen soll. Und nicht malKabinettsmitglied kann er mehr werden, weil dann alle sagen, es seiihm nur darum gegangen. Ein wichtiger Faktor ist jetzt die Zeit, undzwar für jeden denkbaren Ausgang. Es muss Zeit ins Land gehen undeinige Inszenierungskunst aufgewandt werden, damit die verunsicherteSPD-Basis diese Volte schluckt. Zum Spiel gehört, dass Schulz jetztnoch offen lässt, ob er über eine große Koalition oder eineMinderheitsregierung verhandelt. Das Grundgesetz ist an dieser Stelleaber auch für die SPD kein Wunschkonzert: Es liegt nach derVerfassung allein in der Macht von Bundeskanzlerin Angela Merkel -und des Bundespräsidenten - ob es eine Minderheitsregierung gibt. Esbraucht auch Zeit, damit sich die angeschlagenen Boxer im Ringerholen, neben Schulz, der den Parteitag vor sich hat, vor allem dieCSU. Rein technisch gesehen gibt es keinen Grund für übermäßige Eile.Noch gibt es ja die geschäftsführende Regierung der großen Koalition.Sie wird, so lange verhandelt wird, wahrscheinlich sogar besserharmonieren als zu Zeiten der Jamaika-Sondierungen, als es imBundestag schon eine seltsame Parallelwelt der neuen Mehrheit gab.Und wirklich dringende Gesetze stehen nicht an. Zeit braucht übrigensauch die andere Lösung, die noch immer nicht ausgeschlossen ist:Neuwahlen. Die Notwendigkeit dafür muss sich aus dem Scheitern alleranderen Möglichkeiten ergeben. Wenn das der Fall ist, werden es auchdie Bürger akzeptieren. Aber erst dann.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell