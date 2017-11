Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur katholischen Kirche, Autor: Julius Müller-Meiningen

Regensburg (ots) - In einer Welt, in der fast alles möglichscheint, hatten Katholiken eine Gewissheit, auf die Gläubige andererReligionen verzichten mussten. Der Papst gab den Kurs vor, auch wenndas manchmal unangenehme Folgen hatte. Man konnte diesemAutoritarismus Folge leisten, sich an ihm reiben oder ihn ignorieren.Das Papsttum blieb trotz aller Orkanböen der Moderne eine letzteInstanz für Katholiken, ein polarisierender Anker im Ozean derBeliebigkeiten. Jetzt ist es plötzlich andersherum: Der Papst selbstbringt alte Gewissheiten in Bewegung. Der Anker, der bislangdogmatische Sicherheit und eine gewisse katholische Bequemlichkeitgewährleistete, hat sich gelöst. Für die katholische Kirche ist dasein entscheidender Paradigmenwechsel. Papst Franziskus ist in seinemfünften Amtsjahr und rüttelt unverzagt an den Dogmen desKatholizismus. In der bislang hermetischen Ehe- und Sexualmoral derKirche lässt er Ausnahmen zu, die für Kritiker dem Anfang vom Endegleichkommen. Der Papst versucht, lokalen Kirchen vor Ort mehrAutorität zu verleihen, etwa in Fragen der Liturgie oder derGerichtsbarkeit. Das entspricht seiner Idealvorstellung einer Kirche,die nicht nur von oben herab angeleitet wird, sondern sich gemeinsamfortbewegt. Viele Katholiken sind angesichts dieser Veränderungenverstört. Priester, Theologen und Laien bezichtigen ihr Oberhauptunverhohlen der Verbreitung von Irrlehren. Kardinäle zweifelnöffentlich am Lehramt des Papstes. Auf der anderen Seite gibt esBefürworter der neuen Freiheit, die den Papst öffentlich gegen seineGegner verteidigen. Die katholische Kirche durchlebt eineIdentitätskrise, in der die grundverschiedenen Überzeugungen über dasan die Oberfläche gelangen, was Katholischsein im 21. Jahrhundertbedeuten soll. Wie viel Wirklichkeit verträgt die Kirche, ohne einebeliebige christliche Religions- und Interessengemeinschaft zuwerden, lautet dabei die Gretchenfrage. Ob Franziskus seineWeichenstellungen auch über sein eigenes Pontifikat hinaus absichernkann, ist ungewiss. Die dogmatischen Öffnungen, etwa sein Zugehen aufwiederverheiratete Geschiedene könnte sein Nachfolger wiederrückgängig machen. Allzu progressive Theologen könnten in Zukunftauch wieder von einer auf Linie getrimmten Glaubenskongregationzurechtgewiesen werden. Unter Franziskus herrscht weitgehendtheologische Narrenfreiheit, kein katholischer Freidenker mussderzeit um seine Karriere fürchten. Stattdessen verlieren derzeitdogmatische Koryphäen wie Kardinal Gerhard Ludwig Müller Ämter undEinfluss. Doch auch die mühsam voranschreitenden Reformen in derKurie und bei den Vatikanfinanzen sind Stückwerk. DieseRichtungswechsel sind bislang Reformkosmetik, der Papst hat keinevollendeten Tatsachen geschaffen. Sein Spielraum ist durch diekräftige Opposition begrenzt. Franziskus hat jedoch andere Keileeingetrieben, die den Kurs der Kirche nachhaltig prägen werden. Derbald 81-Jährige hat das Kardinalskollegium mit seinen bisherigenErnennungen stark mitbestimmt. Das Gremium, aus dem eines Tages seinNachfolger gewählt werden wird, besteht heute schon zu weiten Teilenaus Pastoren, wie der Papst sie sich wünscht: engagiert im Dialog undmit Blick für die Belange der Gläubigen. Vor allem aber hatFranziskus das Papsttum endgültig entzaubert. Bergoglio gibt sich alsPontifex zum Anfassen, der ein primus inter pares, aber keinAlleinherrscher mehr sein will. Das Zeitalter der Päpste, die sichauf die Anerkennung ihrer Autorität und Verbindlichkeit ihrerEntscheidungen verlassen konnten, ist endgültig vorbei.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell