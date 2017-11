Regensburg (ots) - Joachim Löw macht sich keine Sorgen, sagt er.Da spricht der Trainer des amtierenden Weltmeisters, der ohnehinniemandem mehr etwas beweisen muss. Ein paar Baustellen auf dem Wegzur WM nach Russland sind allerdings leicht lokalisierbar. Sie sindvornehmlich in der Defensive angesiedelt. Auf der rechtenVerteidigerposition wies Emre Can erneut eindrucksvoll nach, dass erkeine Alternative zu Joshua Kimmich darstellt. Links demonstriertederweil Marvin Plattenhardt, dass starke Leistungen in der Bundesligalängst nicht mehr als Nachweis internationaler Klasse taugen. Dortruhen die Hoffnungen auf dem aktuell verletzten Jonas Hector, derwiederum selbst umstritten ist. Löws Gelassenheit speist sich aus denErfahrungen vergangener Turniere. Beim Triumph 2014 in Brasilien halflinks hinten Benedikt Höwedes aus - so sensationell effektiv, dassder damalige Schalker als einziger deutscher Weltmeister jede Minutedes Turniers auf dem Platz stand. Löw wird also personelle Lösungenfinden und zur Not welche aus dem Hut zaubern. Wenn es also etwasgibt, das uns nach Köln wirklich nachdenklich stimmen sollte, danndies: Die Franzosen wirkten insgesamt frischer, spielfreudiger undschneller als die DFB-Elf.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell