Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur aktuellen Pisa-Studie, Autorin: Louisa Knobloch

In nahezu jeder Stellenausschreibung wirdheutzutage vom Bewerber Teamfähigkeit verlangt. Da erscheint dieaktuelle Auswertung der PISA-Studie sehr erfreulich: BeimProblemlösen in der Gruppe liegen deutsche Schüler deutlich über demOECD-Durchschnitt. Sieht man genauer hin, gibt es aber durchausAnlass für Kritik. Zum einen sind die Unterschiede zwischen besondersstarken und besonders schwachen Schülern in Deutschland größer als imDurchschnitt der teilnehmenden Länder. Das zeugt von einerUngleichheit im deutschen Schulsystem, die bereits in früherenStudien bemängelt wurde, an der sich aber bisher nichts geändert hat.Zum anderen legt PISA mehr Wert auf alltagspraktische Fertigkeitenals auf ein breites Allgemeinwissen. Wenn PISA-ChefkoordinatorAndreas Schleicher leichthin sagt, sogenanntes "Abfragewissen" könneman ja googeln, dann übersieht er dabei Folgendes: Nur, wer über einesolide Allgemeinbildung verfügt, kann auch Aufgabenstellungendurchdringen und sinnvolle Lösungen erarbeiten - allein oder in derGruppe ist dann egal.