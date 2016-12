Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Video-Überwachung: Was nicht weiterhilft von Sebastian Heinrich

Regensburg (ots) - Die Tritt-Attacke auf eine wehrlose Frau, derVersuch, einen Obdachlosen anzuzünden: Zwei widerwärtige Gewalttatenin der Berliner U-Bahn erschüttern die Öffentlichkeit. Und sie lösenbei manchen Politikern den altbekannten Reflex aus: nach härterenGesetzen, mehr Überwachung. Der Reflex ist verständlich, weil denBürgern nach solchen Taten Angst und Bange wird - und weil PolitikerStärke zeigen wollen. Doch der Reflex hilft den Menschen nichtweiter. Mehr Überwachung und härtere Gesetze: Das klingt zwar gut,hilft aber recht wenig. Die Überwachung ist schon jetzt weitausgebaut und, wie in den beiden genannten Fällen, manchmal hilfreichbei der Fahndung nach Tätern. Und auch das Strafgesetzbuch erlaubtausreichend harte Sanktionen. Das Problem ist eher die Anwendung derGesetze. Dazu wären an vielen Orten mehr Polizisten, Staatsanwälteund Richter nötig. Das ist zwar viel teurer als neue Gesetze, aberwirksam. Zu einer ehrlichen Debatte gehört aber auch das: EkelhafteGewalttaten wie die in Berlin hat es leider immer schon gegeben -laut Kriminalstatistiken sind sie in den vergangenen Jahren eherseltener geworden. Heute reagiert die Öffentlichkeit sensiblerdarauf. Und das ist auch gut so.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell