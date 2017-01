Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Sicherheitsdebatte: Profilierungsversuche von Christian Kucznierz

Regensburg (ots) - Terror geht gegen alle und gegen jeden. Ermacht nicht halt vor Grenzen, lässt sich nicht abschrecken odereinschüchtern. Insofern ist jeder Versuch, mit härteren Gesetzen,strengeren Regeln, besseren Kon-trollen Anschläge zu vermeiden, immernur ein Versuch, eine Näherung. Aber das heißt nicht, dass nichtalles versucht werden muss, um den Menschen das größtmögliche Maß anSicherheit zu gewährleisten. Der Fall Anis Amri hat gezeigt, dass essehr wohl noch Nachholbedarf in unserer Sicherheitsstruktur gibt.Insofern ist es richtig, wenn die Politik nun um Lösungen streitet.Nur: In dieser Debatte geht es nicht um die Profilierung derParteien. Auch nicht in einem Wahljahr. Trotz des Terrors leben wirin einem sicheren Land. Ein Wettkampf der gut gemeinten Vorschlägeschürt am Ende Ängste, die nicht berechtigt sind.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell