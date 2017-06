Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Regensburger Leichtathletik-Gala, Autor: Claus-Dieter Wotruba

Regensburg (ots) - Am Abend steht Maren Orth mit dem Hütchen aufder Laufbahn. Nachmittags wartet Philipp Pflieger bei derSiegerehrung mit den Urkunden. Ob sie persönlich fit sind oder nicht,ob die Anreise hunderte von Kilometern beträgt oder das Unistadionvor der Haustür liegt, ist egal: Regensburgs Top-Leichathleten bauenauf und ab, spielen die Tempomacher und stellen Hütchen eben dahin,wo sie hinsollen. Weil die Sparkassen-Gala keine Veranstaltung ist,bei der mit Geld um sich geworfen wird, ist jede helfende Hand nachwie vor sehr wertvoll. Das wissen die Läufer der LG Telis Finanz, diees bis auf die internationale Bühne geschafft haben und geben zurück.Selbstverständlich sind solch schöne Gesten im Topsport nicht. Eswäre, als würden Fußballprofis in den großen Stadien ihren Platzmarkieren oder ihre Wäsche eigenhändig waschen. Und so ist es manchesMal nur wohltuend zuzusehen, wie die von weit oben denen weiter untenwie selbstverständlich einfach nur Gutes tun.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell