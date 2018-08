Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Pflege: Mehr Hilfe für Pflegende von Christine Straßer

Regensburg (ots) - Ohne pflegende Angehörige würde die Pflege inDeutschland zusammenbrechen. Die Zahl der Pflegebedürftigen liegt beirund 2,9 Millionen. Mehr als zwei Drittel werden zuhause versorgt,meist durch Angehörige. Viele fühlen sich überlastet und zu weniganerkannt. Aus einer aktuellen Studie des Zentrums für Qualität inder Pflege geht hervor, dass ein großer Anteil zumindest gelegentlichWut und Ärger empfindet. In verschiedenen Umfragen wünschen sichpflegende Angehörige mehr Unterstützung. Völlig zu Recht. Das ThemaPflege ist in der Bundesregierung angekommen. Der Fokus wird derzeitauf die Pflegekräfte gerichtet. Pflegeberufe sollen attraktivergemacht und neue Stellen geschaffen werden. Pflegenotstand herrschtaber nicht nur bezogen auf die Fachkräfte, sondern auch in vielenFamilien. "Helden unseres Alltags" hat Bundeskanzlerin Angela Merkeldie pflegenden Angehörigen genannt. Das wird ihnen guttun. Doch Worteallein genügen nicht. Die Arbeit muss finanziell anerkannt werden.Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, fordert ein"Pflegegeld" analog zum Elterngeld für die Betreuung vonKleinkindern. Es ist richtig, dass die Pflege der Gesellschaft mehrwert sein sollte. Richtig ist zudem, dass die Pflegeversicherungschon vieles bietet, zum Beispiel auch ein Pflegegeld. Allerdings istes zu kleinteilig, zu unbekannt und es landet nicht immer direkt beiden Pflegenden. Daran sollte sich etwas ändern.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell