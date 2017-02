Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Ökumene: Das Paradoxon der Ökumene von Julius Müller-Meiningen

Regensburg (ots) - Warum eigentlich Ökumene? Die christlichenKirchen sind seit etwa 500 Jahren getrennt, seit Reformator MartinLuther seine 95 Thesen an der Türe der Schlosskirche in Wittenberganschlug und damit letztlich die Abspaltung der Protestanten von derkatholischen Kirche auslöste. Die christliche Botschaft sei wenigerglaubwürdig, wenn die Christen nicht mit einer Stimme sprechen. DieZeiten für die Ökumene sind günstig wie lange nicht. Das liegt vorallem an Papst Franziskus, der den Einheitsprozess als persönlichesAnliegen vorantreibt. Auf theologische Unterschiede legt Franziskuskeinen besonderen Wert, darin liegt die Chance der Ökumene 500 Jahrenach dem Beginn der Kirchenspaltung begründet. Gerade im sozialenBereich bietet sich den Kirchen angesichts der weltweitenVeränderungen eine besondere Chance. Armen und Flüchtlingen zuhelfen, ist das eine. Glaubwürdig wird das Bemühen um die Einheitallerdings vor allem dann, wenn auch dogmatische Unterschiedeangegangen werden. Doch hier bleibt ein unlösbares Dilemma. Nebenethischen Differenzen, einem unterschiedlichen Verständnis von Kircheund Priesterweihe ist das größte Hindernis der Ökumene der päpstlichePrimat. Protestanten erkennen ihn nicht an. Doch viele von ihnenlieben Franziskus. Jorge Bergoglio ist Motor der Ökumene, aber seinAmt macht die Kluft letztendlich unüberwindbar. Das ist das Paradoxonder Ökumene.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell