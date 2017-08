Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Kita-Studie, Autor: Stefan Vetter

Regensburg (ots) - Bisher galten die neuen Bundesländer alsleuchtendes Vorbild bei der öffentlichen Kinderbetreuung. Denn derVersorgungsgrad mit Plätzen ist dort viel höher. Doch muss sich eineErzieherin im Osten um deutlich mehr Kinder kümmern als im Westen. ImKlartext: Der Wohnort entscheidet maßgeblich mit darüber, ob diefrühkindliche Bildung qualitativ gelingt oder eher nicht. Zum Teilerklärt sich das Problem daraus, dass in den neuen Ländern deutlichmehr Kinder eine Kita besuchen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch,dass die festgelegten Betreuungsschlüssel im Kita-Bereich vonBundesland zu Bundesland stark variieren. Der allgemeine Wunsch nachgleichen Bildungschancen muss daher im Ansatz steckenbleiben. Lösenließe sich das Problem durch einen bundesweit einheitlichenBetreuungsschlüssel. In letzter Konsequenz müsste auch dafür dasKooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereichfallen. Ganz so, wie es SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz jetztfordert. Doch ob das gelingt, ist zweifelhaft. Zumindest dieunionsregierten Länder halten an ihren Bildungskompetenzen eisernfest. Das ist Kleinstaaterei in Reinkultur.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell