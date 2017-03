Regensburg (ots) - Nach den Spielen ist vor dem Wunschkonzert.Acht Klubs sind noch übrig in der Champions League. Also ist derAuftrag an die Losfee in Nyon dringend und kommt aus tiefstem Herzen:Sie möge doch tunlichst ein deutsches Duell gegen Dortmund imViertelfinale verhindern. Jenes in der Europa League hat uns nämlichschon gereicht. Mit Blick auf die Konkurrenz haben wir den Spielplanzum Finale am 3. Juni in Cardiff ganz genau durchdacht - wenigstensaus Sicht aller Sympathisanten des FC Bayern München. Wir wünschenuns Duelle mit Juventus Turin, Real Madrid und den FC Barcelona. Daswären Knaller, Knüller, Kracher. Wir sind sogar endlos flexibel, denndie Reihenfolge wäre uns restlos wurscht. Und wenn es wieder eindeutsches Finale würde wie 2013? Ja mei, dann wäre uns das imZweifelsfall schon auch recht.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell