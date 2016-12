Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Bundesliga

Regensburg (ots) - Weihnachtsmeistervon Claus WotrubaHerrlich, dieser neue Titel in der Fußball-Bundesliga. Jetzt gibtes ihn endlich, den überfälligen Weihnachtsmeister. Auf denHalbzeitmeister müssen wir ja noch einen Spieltag länger und bis insneue Jahr warten. Er steht erst am 21. Januar fest. So siehtMarketing in Perfektion aus! Weil's so schön ist, ließe sichvielleicht gleich noch ein Ostermeister kreieren. Blöd nur, dass am16. April 2017 schon der 29. Spieltag vorüber ist und der Meistervielleicht (oder mindestens so gut wie) feststeht. Denn letztlich istes ja sowieso einerlei, ob Start-, Weihnachts-, Oster- oder sonstirgendein Meister: Die Bundesliga ist die Showbühne des FC BayernMünchen - und sie bleibt es. Wenn es ein Emporkömmling wie Leipzig eswagt, Umsturzgedanken zu hegen, sitzt er nur kurzzeitig auf demThron. Mit dem 3:0 haben die Münchner in einem einseitigenSpitzenspiel einem Konkurrenten gründlichst die Hörner abgestoßen.Lassen Sie es uns mit einem leicht abgewandelten Songtext der guten,alten Neue-Deutsche-Welle-Band Geier Sturzflug ausdrücken: "Eins kannmir keiner nehmen und das ist die pure Lust an Titeln." Nach einwenig ungewohnter Aufregung an der Spitze - die sich nun gut undgerne für länger legen kann - wirkt die Liga aber in Gänze ein wenigaufgeregter als in vielen anderen Jahren. Mit Andre Schubert inMönchengladbach wuchs die Liste der geschassten Trainer auf sieben.Das ist eine zu diesem Zeitpunkt nie gekannte Zahl in seit derBundesliga-Gründung 1963. Es liegt wie immer im Auge des Betrachters,die Berechtigung von Trennungen zu diskutieren. Doch dass mitDarmstadt, Ingolstadt und Augsburg auch Standorte die einfachstenMechanismen bemühten, die die zuvor vermutete Langzeit-Philosophieteils sogar ohne Not über den Haufen warfen, ist schade. Solche Klubszu sehen täte uns gut. Es sind wenige, die Kontinuität überAktionismus stellen. Freiburg vielleicht? Auch Mainz ist einesicherere Bank. Dortmund sollte passen, natürlich. Köln klingtneuerdings gut - und das ist kein Karnevals-, Entschuldigung inBayern heißt das Faschingsscherz. In Berlin, Hoffenheim, Frankfurtoder auf Schalke muss sich erst weisen, wie hoch der Dispokredit desTrainers ist. Die Bundesliga ist dieser Tage also auch einEntlassungsmeister, zumal diese Welle über die Trainerbänke hinausschwappte und selbst renommierte Manager-Kräfte wie einen KlausAllofs wegspülte. Es mag altmodisch sein, zu behaupten, dassIdentifikation auch in Tagen steter virtueller Austauschbarkeit ihreBedeutung, ja Popularität nicht verloren hat. Die Bundesliga ist vonjeher eine hektische Welt von nicht immer verständlicher, schon garnicht logischer Ausrichtung - aber der Fußball ist ja auch viel zuemotional, um logisch zu sein. Und dennoch steigt die Gefahr, dieUrsprünglichkeit des Fußballs durch zu viel Austauschbarkeit zuersetzen. Ein sich immer schneller drehendes Karussell ist keineLösung. Selbst beim Hamburger SV werden sie das irgendwann begreifenmüssen - und sei es in der zweiten Liga wie der VfB Stuttgart.Übrigens lässt sich gegen die Bayern sagen, was man will. Aber einessind sie eben ganz sicher auch - ein Meister der Kontinuität. Sieschaffen es zum Beispiel, dass ein Franzose wie Franck Ribéry - vondem man sonst halten kann, was man will - zum bekennenden Bayernwird. Sie schaffen vordergründig natürlich aufgrund der Erfolge,hintergründig aber auch mit dem Einbau Ehemaliger an diesen und jenenStellen. Die Bayern haben sich auch auf diese Weise eine Identitätgeschaffen, die kaum mehr zerstörbar scheint. Das sieht zwar einfachaus, ist aber eine Kunst. Und dafür gebührt ihm die größteGratulation, diesem Weihnachtsmeister 2016.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell