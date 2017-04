Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur BayernSPD: Votum mit Gewicht von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Es gibt zwei Favoriten im Kampf um dieNachfolge von SPD-Chef Florian Pronold. Doch keiner vermag zur Zeitsicher zu sagen, ob Generalsekretärin Natascha Kohnen oder derBayern-Ei-Aufklärer Florian von Brunn tatsächlich das Rennen machen.Zwar setzen viele, die in der SPD schon jetzt etwas zu sagen haben,auf die beiden versierten Landespolitiker. Doch gefragt ist jetzt dieBasis. Ob sie anders tickt, wird sich zeigen. Interessant ist, wieviele Genossen bei der Briefwahl ihre Stimme abgeben. DerMobilisierungsgrad bringt bei den Bundestagswahlen im Herbstvielleicht entscheidende Prozentpunkte. Am stärksten ins Gewicht aberfällt, welcher Kopf die SPD in die nächsten Schlachten führt. Ihroder ihm muss gelingen, die Partei dauerhaft aus dem Schatten zuholen, in dem sie angesichts einer omnipräsenten CSU oft verharrt.Das verlangt das Talent einer Eierlegenden Wollmilchsau mitEntertainmentfaktor. Wer antritt, läuft Gefahr, gewählt zu werden,hatte Pronold kürzlich gewarnt. Das war auch an die 60 000 Genossengerichtet, die klug entscheiden müssen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell