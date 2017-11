Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Werte-Index 2018, Autor: Wolfgang Ziegler

Regensburg (ots) - Der Trend ist so überraschend wie erfrischend:Endlich rückt die Natur wieder verstärkt in das Bewusstsein derDeutschen. Das jedenfalls belegt der jüngste Werte-Index vonTrendforscher Peter Wippermann, der den Bundesbürgern alljährlich aufden Zahn fühlt, um empirisch zu ermitteln, was zwischen Flensburg undGarmisch als wirklich wichtig gilt. Kleiner Haken - zumindest indiesem Jahr: Der Wissenschaftler wertet dazu Beiträge im öffentlichzugänglichen Bereich sozialer Medien aus. Das heißt, er verwendet alsIndikator Texte und Bilder von Menschen, die zumindest viel Zeit vordem PC oder am Tablet verbringen und die Natur oft genug nur vomBlick aus dem Fenster kennen. Dass für sie Wiesen und Wälder einenbesonderen Stellenwert genießen, versteht sich von selbst. Dennoch:Dass in den sozialen Medien die Natur im Ranking noch vor derGesundheit liegt, lässt hoffen. Hoffen unter anderem darauf, dass dieübernächste Generation im Kindergarten nicht automatisch zumlilafarbenen Buntstift greift, wenn es darum geht, Kühe auszumalen.Ebenfalls beachtlich: Die Deutschen schätzen den Wert der Familie(Platz drei) wieder - und dies in einer Zeit, in der die Zahl vonSingle-Haushalten explodiert. Vielleicht aber auch gerade deshalb.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell