Regensburg (ots) - Die Schauspielerin Caroline Beil erwartet mit50 ihr zweites Kind. Was soll man dazu sagen? Herzlichen Glückwunsch!In diesem Alter noch auf natürlichem Wege schwanger zu werden, dasist wie ein Sechser im Lotto. Dass Frauen kurz vor oder in denWechseljahren noch einmal Nachwuchs bekommen, ist zwar sehr selten,das gab es aber auch in früheren Generationen. Der Unterschied liegtdarin, dass die damit verbundenen Risiken heute bewusst in Kaufgenommen werden. Denn die Familienplanung wird dank medizinischemFortschritt auf einen immer späteren Zeitpunkt verschoben. UnserenGroßmüttern setzte die Natur die Grenzen - und wir täten gut daran,diese auch heute zu respektieren. Denn kritisch wird es dort, woEizellenspenden Mütter im Großmütteralter hervorbringen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell