Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Parteitag der Linken, Autor: Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Als Thüringens Ministerpräsident Bodo RamelowAnfang Juni in der Länderkammer dem Bund-Länderfinanzausgleichzustimmte, musste er sich böse Kritik aus Teilen seiner eigenenPartei, der Linken, anhören. Dass der pragmatische Landesvater ausErfurt dem Kompromisspaket zustimmte, weil auch Thüringen unter demStrich profitiert, wollte den linken Fundamentalisten offenbar nichtin den Sinn kommen. Auf ihrem Parteitag in Hannover haben sich nundie Fundamentalisten in der Linkspartei in wichtigen Punkten desWahlprogramms durchgesetzt. Raus aus der Nato, weg mit denGeheimdiensten, keine Kampfeinsätze der Bundeswehr. Die Linkeplädiert für ein außen- und sicherheitspolitischesWolkenkuckucksheim. Der einzige Freund, den Deutschland nach Ansichtder Linken noch hat, ist offenbar Kremlchef Wladimir Putin.Folgerichtig konnte sich die Linke nicht auf eine Verurteilung dervölkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland verständigen.Die Partei hat in Hannover nun auch die letzten Ambitionen auf einemögliche rot-rot-grüne Koalition im Bund beerdigt.Fundamentalopposition ist ihr offenbar weiterhin wichtiger, als ineiner Regierung - auch unliebsame - Kompromisse mittragen zu müssen.Innenpolitisch offeriert die Wagenknecht-Bartsch-Partei ein Füllhornsozialer Wohltaten, von der Mindestsicherung sowie der Mindestrenteim Alter bei jeweils 1050 Euro oder dem Mindestlohn von zwölf Euro.Nicht, dass sozial Schwachen keine Aufbesserung ihrer Bezüge zugönnen wäre, die Crux ist nur, dass die Linke dazu keinerealistischen Finanzierungsvorschläge unterbreitet, sondern einegigantische Umverteilungsarie anstimmt. Wie das Geld erwirtschaftetwird, das vom Staat umverteilt werden soll, ist der Linken ziemlichegal. Über die Hintergründe des jetzt festgezurrten hartenOppositionskurses der Linken kann man nur rätseln. Vielleicht ist esdie schiere Aussichtslosigkeit für ein Dreierbündnis aus SPD, Grünenund Linken nach der Bundestagswahl im September, dass dieParteifundis um Sahra Wagenknecht jetzt obsiegen lässt. Vielleichtsind es die schlechten Erfahrungen aus Koalitionen, an denen sich dieLinke in den Ländern beteiligte und die mit Verlusten verbundenwaren. Möglicherweise wollen die Strategen der Linken aber auch nurder AfD Wähler abspenstig machen, die zuletzt als ProtestparteiErfolge einfuhr. Vor allem in Ostdeutschland, wo sich die Linke langeZeit als die einzig wirkliche Oppositionspartei präsentieren konnte.In der Nähe zu Moskau wollen sich die Links-Genossen offenbar nichtvon der AfD übertreffen lassen. Das ist schon ein skurriler Wettlauf.Zugleich jedoch entfernen sich auch die potenziellen Partner füreinen rot-rot-grünen Politikwechsel von der Linken. DerSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte bereits nach der vergeigtenSaarlandwahl die Finger von einem möglichen Bündnis mit der Linkengelassen. Das Liebäugeln mit den Linken hatte der SPD nur wenigeStimmen gebracht, dafür aber sehr viele in der politischen Mittegekostet. Die Grünen wiederum testen derzeit eher Bündnisse mit denChristdemokraten aus, siehe Schleswig-Holstein, als dass sie ihrpolitisches Schicksal mit der Linken verknüpfen. Und, so verrückt esklingt, stärken Stimmen für die Linke derzeit eher die Union. Solltedie CDU-Vorsitzende Angela Merkel im Herbst wirklich wieder Kanzlerinwerden können, könnte das auch daran liegen, dass die Linkeunzufriedene SPD- oder Grünen-Wähler zu sich herüberziehen könnte.Das mögliche rot-rot-grüne Ablösungs-Bündnis für Berlin, das mitBeginn des Schulz-Hypes kurze Zeit möglich schien, erledigt sichderzeit von selbst. Angela Merkel dürfte eine Fundamental-Linke nurrecht sein.