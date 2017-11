Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Klimawandel, Autor: Christian Kucznierz

Regensburg (ots) - Kurz vor der Bundestagswahl befragte Emnid 1000repräsentativ ausgewählte Bundesbürger, wovor sie am meisten Angsthätten. Sieben mögliche Antworten gab es, Mehrfachnennungen warenmöglich. Das überraschende Ergebnis: 71 Prozent fürchten sich voreiner Veränderung des Weltklimas, 65 Prozent nannten neue Kriege, 63Prozent Terroranschläge, 62 Prozent Kriminalität, 59 ProzentAltersarmut. Am wenigsten Angst haben die Deutschen laut dieserUmfrage offenbar vor der Zuwanderung von Flüchtlingen (45 Prozent)und Arbeitslosigkeit (33 Prozent). Interessanterweise ist das in etwadie Auf-den-Kopf-Stellung dessen, was die Parteien im Wahlkampf alsThemen identifiziert hatten - mit Ausnahme der Grünen. Und es istgenauso interessant, dass die Sondierungsgespräche derMöchtegern-Koalitionäre beim offenbar den Bürgern wichtigenKlima-Thema nicht besonders weit gekommen sind. Der Klimawandel hatein Imageproblem; offenbar denken gerade in Deutschland viele, dassuns das Thema nichts angeht. Dass der Klimawandel woandersstattfindet. Und dass wir doch eh schon genug für den Schutz desKlimas tun. Außerdem gibt es auch hier viele, die glauben, es gebekeinen Klimawandel. Das alles aber ist ziemlich ignorant, weil invielen Teilen der Welt die Menschen konkret spüren, wasKlimaveränderungen bewirken. Wirbelstürme wie in diesem Jahr in derKaribik verwüsten komplette Inseln. Dürreperioden machen Landstricheunfruchtbar. Überschwemmungen vernichten Felder, Dörfer und ganzeStädte. In der Folge fliehen die Menschen in Regionen, die Glückhatten. Europa zum Beispiel. Wer behauptet, Klimakonferenzen seienunnötig, Klimaverträge auch, der möge AfD wählen oder Donald Trumpapplaudieren. Er darf sich aber nicht wundern, wenn dieFlüchtlingssituation des Jahres 2015 nur der Anfang war.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell