Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Flüchtlingsgipfel in Paris, Autorin: Claudia Bockholt

Die Spitzen der Bundesparteien treffen sich aneinem bedeutsamen Datum auf dem Gillamoos: Am 4. September, alsogenau zwei Jahre, nachdem Angela Merkel die Grenzen für Flüchtlingegeöffnet hat. Zwei Jahre, an deren Ende die Bundespolitik in derFlüchtlingsfrage zwar sehr langsam, aber eben doch unausweichlich inder Wirklichkeit angekommen ist. Im Abensberger Bierzelt wird heuernicht einmal mehr der Grüne Cem Özdemir fordern, wirklich allenMenschen, die gerne nach Deutschland immigrieren würden, die Türen zuöffnen. Hunderttausende warten in Nordafrika auf eine Chance, nachEuropa überzusetzen. Ihre Hoffnung ist groß, aber verschwindend kleindie Bereitschaft der Europäer, sie aufzunehmen. Der neuerliche Dealzur Abschottung, nach der Türkei nun mit Libyen und weiteren LändernNordafrikas, ist eine unappetitliche Kröte. Deutschland wird sieschlucken. "Eine Situation wie die des Sommers 2015 kann, soll unddarf sich nicht wiederholen", hat Angela Merkel im Dezember 2016 beimCDU-Parteitag erklärt. Als hätte sie nichts damit zu tun gehabt.Daraus spricht dieselbe verblüffende Nonchalance, mit der sie jetztin einem Interview mit der "Welt" erklärt, dass sie "alle wichtigenEntscheidungen des Jahres 2015 wieder so treffen" würde. So blendetdie Kanzlerin die Widersprüchlichkeit ihrer Politik einfach aus - undstellt zugleich sicher, dass ihr nicht kurz vor der Wahl der Nimbusder humanitären Staatsfrau abhanden kommt, der ihr bei SPD und Grünenviele neue Freunde verschafft hat. Parallel arbeitet sie insgeheimdaran, Migranten schon weit vor der europäischen Haustür abfangen zulassen. Den Masterplan dafür liefert das EU-Türkei-Abkommen, dastrotz wachsender Kritik an der Regierung Erdogan Bestand hat. DieTürkei hat die Balkanroute zuverlässig abgeriegelt und versorgt -unterstützt von Hilfsorganisationen - die Flüchtlinge in dengrenznahen Lagern mit dem Nötigsten. So wird u. a. zwar längst nichtallen, aber doch vielen Kindern ein Schulbesuch ermöglicht.Deutschland lässt sich das eine halbe Milliarde Euro pro Jahr kosten.Insgesamt soll die Türkei bis 2018 sechs Milliarden Euro erhalten.Bislang gibt es zwar viel Misstrauen, aber keinen konkreten Hinweisdarauf, dass die EU-Gelder in dunklen Kanälen versickern. Bei den nunins Auge gefassten Abkommen mit Nordafrika ist die Gefahr ungleichhöher. Im Vorfeld des Pariser Flüchtlings-Gipfels erklärteFrankreichs Präsident Macron, man wolle "die Unterstützung Europas(...) bei der Kontrolle und gesteuerten Verwaltung derMigrationsströme unterstreichen" und auf diese Weise "Schritt fürSchritt die illegale Migration reduzieren". Selbst in Deutschland,einem gewiss bestens organisierten Land, hat sich die "gesteuerteVerwaltung" der Migrationsströme als schwieriges Unterfangenerwiesen. Wenn das in Nordafrika funktionieren soll und gleichzeitigdie Menschenrechte gewahrt bleiben sollen, werden riesige Summen undAnstrengungen nötig sein. Nur die Macht des Geldes und das vereinteEuropas sind imstande, selbst einem Erdogan - etwa in Bezug auf seinebislang unerfüllte Forderung nach Visafreiheit - Zügel anzulegen. Dasmuss auch in Libyen gelingen. Europa kann und muss jeden CentFlüchtlings-, aber auch Entwicklungshilfe an strenge Kriterienknüpfen. Dann ist am Ende auch denen geholfen, die jetzt noch vorwirtschaftlichem Niedergang, Korruption, Bürgerkrieg und Terrorismusfliehen. Der Preis ist nicht zu hoch. Mit fast 94 Milliarden Euro"asylbedingten Kosten" bis 2020 kalkuliert allein der Bund für dieFlüchtlinge und Migranten, die bereits in Deutschland angekommensind. Bei einem Deal mit Afrika behält Deutschland keine blütenweißeWeste. Jeder Redner, der dies nächste Woche beim Gillamoos alsunanständig anprangert, wird aber erklären müssen, wie es in derwirklichen Welt anders funktionieren kann. Bloßer Idealismus hilftnicht weiter.