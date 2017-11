Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum FC Bayern, Autor: Heinz Gläser

Regensburg (ots) - Auch nach 100 Tagen im Amt bleibt diesePersonalie rätselhaft. Sie ist am ehesten als Ausdruck des labilenMachtgefüges beim deutschen Rekordmeister zu werten. Der mit Heynckeszu den Bayern zurückgekehrte Erfolg dient zwar als Kitt imBinnenverhältnis von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, dauerhaftaustariert sind die Gewichte bei den Münchnern aber mitnichten. Indieser fragilen Situation bot Hasan Salihamidzic die Gewähr dafür,dass nicht ein weiteres Alphatier in der Vereinsspitze mitmischt unddie Unruhe multipliziert. Ein streitbarer Querkopf wie MatthiasSammer hatte die Rolle des Sportdirektors anders interpretiert, auchein selbstbewusster Quereinsteiger wie Philipp Lahm hätte andersaufgetrumpft. Mit Salihamidzic haben die Bayern einen Sachwalterengagiert, keinen Revolutionär. Es ist höchst zweifelhaft, ob er dasProfil entwickeln kann, um die Münchner in eine Ära nach Rummeniggeund Hoeneß zu führen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell