Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum EHC München: Respekt vor dem Reizmeister von Claus-Dieter Wotruba

Regensburg (ots) - Das Stichwort Brause verleiht Kritikern imSport schnell Flügel. Ob Fußball oder Eishockey, "Dosen" sind einReizwort. Dass der EHC München (wir verwenden werbetechnischhalberden Namen ohne Zusatz) zum dritten Mal hintereinander Meistergeworden ist, zieht vielen (den meisten?) die Mundwinkel nach unten.Obwohl die Münchner beste Arbeit liefern, ist der Titelträger allesandere als beliebt. Sozusagen ein Reizmeister. Köln, Düsseldorf,Mannheim, Berlin - ja, denen gönnt man's. Nur die kriegen es - schonmehr oder weniger lange - nicht auf die Reihe. Nicht einmal in Bayernist man frohgestimmt, obwohl der Titel erst das fünfte Mal in 23Jahren DEL in den Freistaat ging. Die Barons aus München waren 2000die ersten, aber bald auch pleite. Dann kam die IngolstädterJahrhundert-Meisterschaft (nach Vorrunden-Platz neun) 2014 - undjetzt eben dreimal der EHC Red Bull (jetzt ist es dochrausgerutscht). Eishockey in Bayern ist immer noch geprägt von denSechziger Jahren, als außer Düsseldorf 1967 alle Meister von hierkamen. Oder den Siebzigern und Achtzigern, als das Verhältniszumindest noch halbe-halbe war. All das ging auf das Konto von Klubs,die längst in der Zweitklassigkeit oder darunter verschwunden sind:Füssen, Bad Tölz, Riessersee, Rosenheim oder Landshut stehen fürTradition - und nicht München. Mögen oder nicht mögen ist eine Frageder Emotion. Die Leistung der Münchner wertzuschätzen eine Frage desRespekts. Ja, München hat andere, gute Möglichkeiten. Andere habendie aber auch und machen nur nichts daraus. Der Münchner Plan istgut, der dritte Hattrick der DEL-Geschichte verdient Würdigung:Chapeau, EHC!