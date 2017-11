Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu den gescheiterten Sondierungsverhandlungen, Autor: Christian Kucznierz

Regensburg (ots) - Es gab einmal sogenannte Radio-Eriwan-Witze.Ihr Ziel war es, in der Form von fiktiven Anfragen an einen fiktivenRadiosender den Menschen die Absurdität des Sozialismus vor Augen zuführen. Einer dieser Witze ging so: "Wäre die Katastrophe vonTschernobyl vermeidbar gewesen? Antwort: Im Prinzip ja. Wenn nurnicht die Schweden alles ausgeplaudert hätten." Nun ist diegescheiterte Sondierung für ein mögliches Jamaika-Bündnis kein Grundzur Freude oder Gegenstand für Witze. Nur teilt sich die politischeLage in Deutschland mit Radio-Eriwan-Witzen den Stil und dieAbsurdität: Ist Jamaika möglich? Im Prinzip ja. Wenn es nicht dieParteien gäbe. Es ist einfach, den Schwarzen Peter den Liberalenzuzuspielen. Sie waren es, die die Verhandlungen kurz vor Mitternachtverließen und damit die Chance einer neuen Regierungskoalition aufBundesebene beerdigten. Aber vielleicht waren sie auch nurdiejenigen, die aus dem Murks, der da seit vier Wochen aufgeführtwurde, noch am ehesten Kapital zu schlagen wussten. "Wir sind diePrinzipientreuen", schreiben sich Christian Lindner und Co. auf dieFahnen (und werden dafür gescholten). Dabei verhielten sich CDU, CSUund Grüne kein bisschen anders. Sie hatten nur ganz offenbar keineLust, ehrlich zu sein und zu sagen: "Wir haben keine Lust mehr,Kompromisse einzugehen." Dass die Reise nach Jamaika keineAll-Inclusive-Luxus-Club-Veranstaltung wird, war von Anfang an klar.Es war aber irgendwann so eindeutig, dass - um im Bild zu bleiben -nicht einmal der Tomatensaft im Flieger vorhanden war, um dieAussicht auf einen Urlaub in einer kaum bewohnbaren Hotelbaustelleabzumildern. Keine Bewegung in den großen Streitthemen, kein Wille,die Chance eines solchen ungewöhnlichen Bündnisses positiv zuverkaufen. Nichts an Jamaika war attraktiv, glaubte man denÄußerungen der Parteien. Es war, als warte man darauf, wer als Ersteraufgibt. Um dann mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Prinzipien sind inder Politik wichtig. Es waren vor allem bei der FDP Prinzipien, dieder Partei zurück in den Bundestag verhalfen, und zwar ur-liberale.Sie aufzugeben wäre für Parteichef Lindner gleichbedeutend mitpolitischem Selbstmord. Dasselbe gilt für einen ohnehin um seinpolitisches Überleben kämpfenden CSU-Chef Horst Seehofer, dasselbegilt für die überraschend stark aus der Wahl hervorgegangenen Grünen.Und die Kanzlerin? Angela Merkel war es am Ende wurst, wer unter ihrkoaliert. Ihre Appelle für ein Durchhalten waren spät und wenigüberzeugend. Nun wird es an ihr sein. die Scherben aufzuheben. Dabeikann es nur Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung geben, soscheint es zumindest. Denn noch eine andere reitet Prinzipien: dieSPD. Niemand kann es Martin Schulz verdenken, dass er seiner Parteieine Radikalkur gönnen will, nachdem sie in der Umarmung durchMerkels Union wenn nicht erstickt, so zumindest leichenblass undimmer kränker wurde. Und warum sollte die SPD nun ihr Prinzip derKompromisslosigkeit aufgeben, nur weil die anderen auch nicht bereitwaren, ihre Prinzipien über Bord zu werfen? Man kann an seinenGrundsätzen festhalten, so lange man will. Für das eigene Überlebenoder Wohlergehen sind feste Standpunkte sogar unabdingbar. Aber wennin der Politik alle an ihren Positionen festhalten, müssten Parteienimmer alleine regieren. Die Zeiten sind vorbei (außer in Bayern, aberauch das ist nur eine Frage der Zeit, blickt man auf das erbärmlicheBild, das die CSU derzeit abgibt). Brauchen wir also Neuwahlen? ImPrinzip ja. Aber dann müsste die SPD die große Koalition wollen, diesie unter ihrer jetzigen Führung ablehnt. Wobei: Könnte es sein, dassspätestens nach einer Neuwahl die Parteien neue Vorsitzendebräuchten? Im Prinzip ja.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell