Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Trump: Nur Verlierer von Thomas Spang

Regensburg (ots) - Donald Trump spielt mit dem nuklearen Feuer,wenn er leichtfertig über einen neuen Atomwettlauf spricht. AlsPräsident der Supermacht USA haben seine Worte ein anderes Gewichtals die lockeren Sprüche von Stammtischbrüdern. Selbst wenn es Trumpnicht so gemeint haben sollte, könnten seine kraftmeierndenProklamationen ungewollte Reaktionen zeitigen. Vor allem bei einemGegenüber in Russland, der politisch nicht weniger unter einerÜberproduktion an Testosteron leidet wie er. Das Streben nachnuklearer Dominanz leitet sich aus der "America-First"-Doktrin ab,mit der Trump die USA auf der Weltbühne neu positionieren will. DerUS-Präsident zielt darauf ab, Vereinbarungen zu beenden, die er als"schlechten Deal" betrachtet. Aus seiner Sicht fällt das unterVorgänger Barack Obama ausgehandelte Abkommen zur Begrenzungstrategischer Atomwaffen "New START" in diese Kategorie. Was Trumpdaran genau auszusetzen hat, ist weniger klar, als seine Attitüde. Anden paar Gefechtsköpfe, die Moskau mehr besitzt, kann es kaum liegen.Es scheint, als habe Trump die elementare Logik hinter denbestehenden Abrüstungsvereinbarungen nicht verstanden. DieAntagonisten des Kalten Krieges stoppten vor Jahrzehnten dieAufrüstungsspirale, nachdem sie begriffen, dass es bei einem atomarenRüstungswettlauf nur Verlierer gibt. Das Streben nach nuklearerDominanz verschlingt Unsummen an Geld, erhöht das Risiko einesAtomkriegs aus Versehen und führt niemals zum Ziel. Es ist die irreJagd auf eine Chimäre.