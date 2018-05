Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Trump/Handelsstreit

Regensburg (ots) - Beim Schach bezeichnet man Partien, die nachvielen Zügen und vielen Stunden Bedenkzeit nicht entschieden sind,als Hängepartie. Sie werden zu einem anderen Zeitpunkt fortgesetzt.Donald Trump zwingt seinen europäischen Partnern nun eine solcheHängepartie auf. Er hat seine Entscheidung über möglicheUS-Strafzölle für Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU bis zum 1.Juni verschoben. Doch über die neuerliche Schonfrist kann sichniemand in der EU freuen. Sie ist ein Affront gegen die Partner aufder anderen Seite des Atlantik. Weder Trumps neuer "Freund" EmmanuelMacron noch die deutsche Kanzlerin haben bei ihren Gesprächen einenSinneswandel des Präsidenten bewirkt. Der Immobilienmilliardär imWeißen Haus zeigte erstens, dass er von einem liberalen Welthandelrein gar nichts hält und zweitens, dass er ein knallharter Vertretervon eng verstandenen US-Interessen ist. Trump hängt offenbar demIrrglauben an, dem bereits viele Verfechter des Protektionismus zuvorverfallen waren. Er meint ernsthaft, dass höhere Zölle auf vieleProdukte aus Deutschland und anderen EU-Staaten die lahmendeUS-Konkurrenz fit machen würden. Ein Blick in die globaleWirtschaftsgeschichte vergangener Jahrhunderte zeigt indes, dassAbschottung und willkürliche Zollschranken fast immer wie einBumerang auf die eigene Wirtschaft zurückschlugen. Vermutlich stoßenBerater des Präsidenten, die mit den komplexen Wechselwirkungen derglobalen Wirtschaft an ihn herantreten, auf taube Ohren. Dass derPräsident auf längere Sicht der eigenen Wirtschaft undUS-Verbrauchern einen Bärendienst antut, kann oder will er nichtverstehen. Auf die Strafzölle, sollten sie in vier Wochen dennkommen, wird die Verärgerung über steigende Preise in den USA folgen.Die Nachfrage nach den - im Vergleich zu deutschen Premiumfahrzeugen- zum Teil technisch überholten US-Automobilen wird der Präsident mitStrafzöllen ebenfalls nicht ankurbeln. Allerdings sollte die EUernsthaft darüber nachdenken, warum sie Fahrzeuge aus US-Produktionweiterhin mit zehn oder mehr Prozent Zoll belegt, während Autos ausEU-Produktion mit gerade mal 2,5 Prozent belegt werden, wenn sie indie USA geliefert werden. Dass Trump bei den Ausnahmen vonStrafzöllen und anderen Importhindernissen für bestimmte Produkte ausder EU auf Zeit spielt, ist schädlich für betroffene Unternehmen undVolkswirtschaften. Zugleich konterkariert der Präsident das hehreLeitbild vom "freien Welthandel" und verunsichert die Weltkonjunktur.Produkte, die wegen hoher US-Einfuhrzölle nicht mehr in den USAabgesetzt werden können, suchen sich andere Absatzmärkte. VieleMärkte stöhnen bereits unter Überkapazitäten und Dumpingpreisen.Trump riskiert die Eskalation eines Handelskonfliktes und ererschüttert das sorgsam über die Welthandelsorganisation (WTO)austarierte Geflecht internationaler Handelsvereinbarungen. Dennoch,und so sehr man sich über Trumps Halsstarrigkeit aufregen kann, hilftes nicht weiter, wenn die EU mit gleicher Münze zurückzahlen würde.Sie muss auf Entschärfung des Konflikts statt auf Eskalationhinwirken. Dass in Brüssel bereits Listen mit US-Produkten kursieren,für die man dann Strafzölle kassieren würde - von Erdnussbutter, überWhisky und Motorräder bis zu Jeans -, ist eher lächerlich und ein Aktvon Hilflosigkeit obendrein. Davon würde sich der hart gesottenePräsident keinesfalls beeindrucken lassen. Es führt kein Weg anernsthaften Verhandlungen innerhalb der WTO, an Gesprächen auf allenEbenen vorbei, um nicht nur die beabsichtigten Strafzölle zuverhindern, sondern auch das unsägliche Drohen damit. Übrigens gab esbereits ein Vertragswerk, mit dem Handelshemmnisse zwischen der EUund den USA abgebaut worden wären. Das war das TTIP-Abkommen. Jetzträcht sich, dass es nicht vernünftig ausgehandelt und abgeschlossenworden ist.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell