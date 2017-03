Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Timo Werner: Ein wichtiges Zeichen von Andreas Allacher

Regensburg (ots) - Timo Werner ist weit mehr als der nächsteKandidat in der langen Reihe der Debütanten unter der Regie von JogiLöw. Der Bundestrainer setzt damit auch ein Zeichen für RB Leipzig,das bundesweit von Fangruppen wegen ihres geldigen Backgrounds undihrer fehlenden Tradition angefeindet wird. Mit dem NationalspielerTimo Werner wird auch das Projekt RB geadelt. Und das mit Recht: DerNeuling ist mit seinen Leistungen ein belebendes Element für dieBundesliga. Ralf Rangnick hat in der Fußball-Diaspora "NeueBundesländer" Nachhaltiges für eine ganze Region geschaffen - wieeinst schon in Hoffenheim, nur hieß der Mäzen damals Dietmar Hopp.Und schließlich schießt auch anderswo Geld die Tore -Fußball-Mutterland England lässt grüßen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell