Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Terror/Spanien

Regensburg (ots) - Tränen reichen nichtvon Marianne Sperb, MZTränen. Die Erkenntnis: Nirgendwo ist Sicherheit. Das trotzigeBekenntnis: Der Terror wird uns nicht besiegen - so sieht das Ritualnach IS-Attacken aus. Die Trauer ist wahr, das Leben tatsächlichlebensgefährlich und natürlich wird sich der Westen dem Terror nichtbeugen. Aber: Die Reaktion greift zu kurz. London. Nizza. Paris.Berlin. Dass Barcelona, Kataloniens stolze Schöne, ins Fadenkreuzrückte, war vermutbar. Dass der IS nach Niederlagen in Syrien und imIrak auf schlagzeilenträchtige Angriffe im Westen setzt, war logisch.Dass eine Autobombe, die neue effiziente Waffe des Terrors,eingesetzt wird, war naheliegend. Barcelona ist Hochburg radikalerSalafisten, das Viertel "El Raval" fest in der Hand von Banden.Barcelona hätte handeln, hätte nicht zuletzt ihre Rambla mit Pollernschützen können. Nein, der Terror besiegt uns nicht. Und: Ja, dafürmüssen wir auch etwas tun.