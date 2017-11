Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Sondierungsgesprächen, Autor: Stefan Stark

Regensburg (ots) - In den Jamaika-Gesprächen darf der gelb-grüngesprenkelte Schwanz mit dem schwarzen Hund wedeln. Nie zuvor in derKanzlerschaft von Angela Merkel hatten die Juniorpartner bessereChancen, der Union weitreichende Zugeständnisse abzuringen. Dieaktuelle Schwäche von CDU und CSU gibt FDP und Grüne enormenAuftrieb. Und geradezu wie ein Aufputschmittel muss es auf die beidenKleinen wirken, dass Merkels politische Zukunft auf Gedeih undVerderb am Ausgang der Verhandlungen für eine schwarze Ampel hängt.Ein Scheitern würde automatisch zu Neuwahlen führen - und könnte sehrschnell den Sturz der Kanzlerin einläuten. Anschauungsmaterial füreine Blitz-Demontage findet sie derzeit bei der Schwesterpartei, woMarkus Söders Heckenschützen Horst Seehofer unter Dauerfeuer nehmen.Auch das schwächt im Übrigen die Verhandlungsposition der Union. FürMerkel bedeutet ein Gelingen von Jamaika den eigenen Machterhalt.Also wird sie dieses Bündnis um jeden Preis schließen wollen. FürGrüne und Liberale wiederum wäre es die Chance, nach dürren Jahren inOppositions- beziehungsweise APO-Jahren politisch wieder etwas zureißen. Daher sollte man aus den verbalen Gereiztheiten zwischen denUnterhändlern nicht vorschnell schließen, dass dieVerhandlungspartner das Projekt vorsätzlich gegen die Wand fahrenwollen. FDP-Chef Christian Lindner, der bereits mit einem Scheiternder Gespräche drohte, kennt die aktuellen Meinungsumfragen nur zugut, nach denen die potenziellen Jamaika-Partner bei Neuwählen nichtvom Fleck kämen. Und er weiß genauso wie sein Duzfreund Cem Özdemir,dass sich die Gunst der Stunde für sie nicht so schnell wiederholenwird. Eines muss allen Beteiligten klar sein: Eine Art Neuauflage derGroKo - nur mit zwei neuen Beteiligten - wäre politisch genausotödlich wie eine Koalition auf kleinstem gemeinsamen Nenner. Alsreine Steigbügelhalter für Merkels Machterhalt würden sich Liberaleund Grüne selbst zerlegen. Den Verhandlungsführern der beidenParteien ist durchaus bewusst, dass von einem Jamaika-Bündnis einSignal zum Aufbruch ausgehen muss: Eine Politik des "Weiter so" würdesich spätestens in vier Jahren böse rächen. Vielmehr braucht das Landden großen Wurf - beim Klimaschutz, bei der Migration, beim Themasoziale Gerechtigkeit, bei den explodierenden Mieten und bei einerechten Verkehrswende. Hier liegt die große Chance der beiden Kleinen,indem sie der Kanzlerin der Alternativlosigkeit vernünftigeAlternativen vorgeben. Nur dürfen sie selbst dabei nicht den Fehlermachen, sich innerhalb ihrer roten Linien zu verbarrikadieren und demanderen keinen Stich zu gönnen. Merkel wiederum muss zulassen, dassFDP und Grüne ihre großen politischen Kernthemen auch durchsetzenkönnen. Wie wäre es zum Beispiel mit folgender Arbeitsteilung: DieLiberalen entwerfen ein gerechteres Steuersystem, bei dem auch dieBezieher von niedrigen und mittleren Einkommen entlastet - undSteuerflüchtlinge endlich zur Kasse gebeten werden. Die Grünenwiederum arbeiten eine Klimapolitik aus, die nicht wie bisher alsFeigenblatt für das Pariser Klimaabkommen daherkommt - und dieArbeitsplätze schafft, anstatt zu gefährden. Gleichzeitig verbündensich beide bei der Digitalisierungsoffensive, damit sie keinLippenbekenntnis bleibt. Die Jamaika-Gespräche treten in dieentscheidende Phase. Die Grünen haben mit ihrer neuen Flexibilitätbeim Aus für den Verbrennungsmotor und dem Kohleausstieg endlich fürBewegung in den Verhandlungen gesorgt. Doch auch die anderenBeteiligten müssen für ein Gelingen über ihren Schatten springen. Siesollten das Experiment wagen, denn es könnte gut sein für das Land.Wenn der gelb-grün gesprenkelte Schwanz künftig öfter mit dem Hundwedelt, ließe sich jahrelanger Stillstand in wichtigen Politikfelderndurchbrechen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell