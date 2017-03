Regensburg (ots) - Was bringt es, mit einem Mann zu reden, der imVerdacht steht, die Wahl des US-Präsidenten beeinflusst zu haben undder vielleicht im Besitz von Material ist, das Donald Trump inBedrängnis bringen könnte? Wladimir Putin braucht keineInformationen, seine Drähte reichen offenbar weit in andere Staatenhinein. Putin braucht etwas anderes: Anerkennung. Und die wird ihmdurch Besuche wie den von Horst Seehofer zuteil. Man kann daskritisieren. Vergessen werden sollte aber auch von einer oft zurechtPutin-kritischen Öffentlichkeit nicht, dass reden besser ist alsnicht zu reden. Putin macht ohnehin, was er will. Genau deswegen wärees falsch, ihn zu ignorieren. Einen Mann wie Putin darf man nichtbeleidigen. Das machte ihn noch gefährlicher.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell