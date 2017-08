Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Scholl/ARD: Wenig Gehaltvolles von Felix Kronawitter

Regensburg (ots) - Aus dem eigentlich geplanten TV-Comeback wirdnun doch nichts. Die Liaison "Scholl-ARD" ist beendet. EineWin-win-Situation! Denn die ARD kann sich nun einen neuen Expertensuchen, der auch mal gehaltvolle Aussagen liefert und demjournalistischen Anspruch vielleicht gerecht wird. Der Ex-Bayernstarmuss dagegen künftig nicht mehr gegen aus seiner Sicht unnötigeDoping-Berichte mit "überhaupt keiner Relevanz" protestieren und sichso nicht mehr mit leidigen Themen auseinandersetzen, die ihn nichtinteressieren und zu denen er ohnehin nichts Gehaltvolles beitragenkönnte. Bereits 2015 hatte Scholl eine kleine Kostprobe abgegeben:Der Sport sei zu komplex. "Im Fußball macht's nicht wirklich Sinn",sinnierte er zum Thema Doping im Fußball. Scholl hat polarisiert alsTV-Experte. Des Öfteren ist er dabei aber übers Zielhinausgeschossen. "Vielleicht kommt Cristiano Ronaldo ja wirklich inden Knast. Dann mache ich mir Sorgen, dass er zu Miss Septemberwird", um nur das jüngste Beispiel des Schollschen Wortwitzes zunennen. Nicht wenige sahen in den vergangenen neun Jahren einenMehmet Scholl, der sich im ARD-Studio "wundlegte". Andere feiertenihn dagegen für sein freches Auftreten an der Seite von MatthiasOpdenhövel - was aber oftmals eher an ein bedingt gelungenesRTL-Comedy-Format erinnerte.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell