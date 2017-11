Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu den Panama Papers, Autor: Werner Kolhoff

Regensburg (ots) - John Grishams Roman "Die Firma", 1993 mit TomCruise verfilmt, war im Grunde die frühe Vorwegnahme derParadise-Papers dieser Tage. Ein Anwaltsbüro alsGeldwäscheorganisation, Briefkastenfirmen auf Karibikinseln, dazumafiöse Verbindungen zu den Behörden. Das war, wie sich an denaktuellen Enthüllungen zeigt, keine Fiktion. Über das realeVerschieben und Verstecken sagenhafter Vermögenswerte, dasVerschleiern unglaublicher Gewinne, das Waschen schmutzigen Geldeswird dank vieler Datenlecks seither nahezu jährlich berichtet.Steuer-CDs, Panama-Papers, Luxemburg-Leaks, jetzt dies. Und esgeschieht - nichts? Das stimmt so nicht. Seit der Weltfinanzkrise2007 haben die G20 und die OECD sehr viel unternommen, um die globalagierenden Steuervermeidungsnetzwerke offen zu legen undauszutrocknen. Auf dem Papier. Es wurden weiße und schwarze Listender Länder erstellt, es ist ein Informationsaustausch überVermögensverschiebungen vereinbart worden, es gibt Ideen gegen dastrickreiche Verschleiern von Gewinnen. Nur: All das geht schon beider Beratung unendlich langsam voran, geschweige denn bei derUmsetzung. Mal wollen beteiligte Staaten wie Großbritannien oder dieNiederlande ihre überseeischen Steueroasen schützen, mal verweigernLänder wie etwa Panama komplett die Kooperation. Das Ergebnis vonzehn Jahren Politik einer neuen Finanzmarktkontrolle zeigt deraktuelle Skandal: Alle machen munter weiter wie bisher. Nur nochversteckter. Und es sind nicht nur Drogenbarone, die ihr kriminellesGeld waschen. Es sind bekannte Politiker, große, internationalagierende Konzerne, gut beleumundete Milliardäre. Das sind trotzdemkeine ehrbaren Leute. Keiner von ihnen. Im Gegenteil: Sie machen dieWelt kaputt. Vieles, was sie tun, ist sogar legal oder wenigstenshalblegal. Aber es ist in keinem Fall legitim. Das, was hierstattfindet, ist perversester Raubtierkapitalismus, ist Betrug an derGemeinschaft, ist die Aushöhlung jedes Solidargedankens - und damitletztlich der Demokratie. Warum sollen die normalen Menschen sich anGesetze halten, wenn die Großen sie umgehen? Warum soll man bravSteuern zahlen, wenn ab ein paar Millionen Euro aufwärts Anwaltsbürosdie Sache diskret regeln? Warum soll man als Mittelständler sauberwirtschaften, wenn Apple, Uber, Facebook, Nike und Co. zu denLändern, in denen sie ihre Wertschöpfung erzielen, fast nichts mehrbeitragen? Fortschreitende Digitalisierung, Globalisierung undgleichzeitig eine immer größere werdende Kluft zwischen Arm und Reich- es ist absehbar, dass so ein System irgendwann implodieren wird.Die jüngsten Enthüllungen fallen in eine Zeit, da die Wölfe auf denFinanzmärkten wieder lauter heulen und die Schafe sich ducken.Großbritannien ist aus der EU ausgetreten und plant, mitSteuerdumping seinen Finanzmarkt zu retten; Trump entlastet dieamerikanischen Reichen massiv und hat wenig Interesse, sie Offshorezu verfolgen. Beide Länder sind keine Partner mehr im internationalenKampf gegen den Steuerhinterziehungssumpf, und dennoch darf mandiesen Kampf nicht aufgeben. Deutschland ist ein wichtiger Teil derEU. Und die ist noch immer stark genug, um Sanktionen gegenunkooperative Länder aussprechen zu können oder Banken zu bestrafen,die die Geldtransfers organisieren. Die Paradise-Papers sind einweiterer Anlass, in Brüssel jetzt eine Strategie für die nächstenJahre zu formulieren, auch im Umgang mit Großbritannien und den USA.Das ist ein Thema, auf dass sich die Jamaika-Sondierer auch nocheinigen müssen. Und zwar dringend.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell