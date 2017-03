Regensburg (ots) - Am 6. Mai wird sich der Prozess um den"Nationalsozialistischen Untergrund" zum vierten Mal jähren - soferndas Oberlandesgericht nicht schon vorher sein Urteil verkündet. Denndie Verhandlung könnte bald beendet sein: Die Beweisaufnahme ist sogut wie abgeschlossen.Auch wenn es dahingestellt bleibt, ob dieses Verfahren denHinterbliebenen der Opfer der feigen Mordserie Genugtuung verschaffenwird: Der Prozess hat Rechtsgeschichte geschrieben. Das ist schonjetzt klar.In einem Strafverfahren geht es in erster Linie um dieFeststellung der Schuld. Dass das nicht leicht werden würde, wissenalle Beteiligten in München. Allerdings: Der NSU-Prozess musste nurschon immer mehr leisten als das - zumindest in den Augen derÖffentlichkeit. Wer aber erwartet, dass ein Urteil alle Pannen desRechtsstaats und seiner Behörden reparieren wird, muss auch von einemSchuldspruch nur enttäuscht sein.Dieses Verfahren zeigt, wie unser Rechtsstaat seinen Feindengegenübertritt. Und es führt uns - der Zivilgesellschaft - vor Augen,wohin es führt, wenn man sich seiner Verantwortung nicht stellt undRechtsextremisten gewähren lässt. Dann gibt es Tote. Und gerade dasdarf in Deutschland nie wieder passieren.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell