Regensburg (ots) - Ob die Maut dem Staat Hunderte Millionen Europro Jahr in die Kasse spült, ein Nullsummenspiel wird oder sich alsDraufzahlgeschäft erweist - schwer zu sagen. Für jede dieser Thesegibt es ein passendes Gutachten. Aber den Antreibern für die Maut -der CSU und in vorderster Front Verkehrsminister Dobrindt - ist dasfinanzielle Ergebnis höchstens nachrangig wichtig. Entscheidenderscheint jener Aspekt zu sein, den Dobrindt als "Gerechtigkeit"bezeichnet, hinter dem aber mehr steckt. Es geht darum, dasGerechtigkeitsempfinden der inländischen Autofahrer zu befriedigen.Die Maut soll uns trösten, dass die Nutzer aus anderen Staaten dafürbezahlen müssen, uns auf unseren Autobahnen im Weg rumzustehen. Siekann als gerecht empfunden werden, obwohl sie unvernünftig ist, weilsie sich für den Einzelnen nachteilig auswirkt. Fest steht, dass füreinen - falls überhaupt vorhandenen - bescheidenen Ertrag ein enormerbürokratischer Apparat aufgebaut wird, gerade von jener Partei, diestets vor sozialistischer Überregulierung und Verapparatierung warnt.Fest steht auch, dass die Maut jederzeit, nach einer angemessenenSchamfrist, so neu justiert werden kann, dass auch Inländer mehrbezahlen als zuvor. Ökologisch bringt sie nichts, sonst müsste siestreckenabhängig sein. Doch auch wenn sie ökonomisch und ökologischkeinen Sinn ergibt, kann sie politisch sinnvoll sein - für jenePartei, die dafür am meisten Wählerstimmen bekommt. Darum kämpftDobrindt in Seehofers Auftrag.