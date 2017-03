Regensburg (ots) - Der Prozess gegen Anton Schlecker ist für dieehemaligen Mitarbeiterinnen der insolventen Drogeriekette wichtig. Erhilft ihr, mit dem Erlebten abzuschließen. FinanzielleEntschädigungen haben die Schlecker-Frauen nie gesehen. Auch wenn eszu einem Schuldspruch kommen sollte, ist das höchst unwahrscheinlich.Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Vielen würde auch eineEntschuldigung Anton Schleckers schon das Gefühl geben, nichtvergessen worden zu sein. Sie müssen damit leben, dass der Betrieb,für den sie zum Teil jahrzehntelang gearbeitet haben, möglicherweisemit Absicht in die Insolvenz gebracht wurde. Nicht alle hatten soviel Glück wie Eva Demetz und Christine Gansbühler, die beide eineadäquate neue Stelle gefunden haben. Viele sind in Hartz IVgerutscht, andere arbeiten jetzt zu schlechteren Konditionen. Diemeisten Schlecker-Frauen gehören Gruppen an, die es auf demArbeitsmarkt schwer haben. Wenn sie durch den Prozess noch einmalAufmerksamkeit erfahren, ist schon viel gewonnen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell