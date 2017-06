Mittelbayerische Zeitung: Kommentar (Mittelbayerische Zeitung, Regensburg) zu den Rentenversprechen der SPD, Autor: Stefan Stark

Regensburg (ots) - Je näher Politiker mit dem Rücken zur Wandstehen, umso großzügiger fallen ihre Versprechen aus. Im Lichtedieser Wahlkampfarithmetik lässt sich leicht erklären, warum dasSPD-Rentenfüllhorn vor vermeintlichen Wohltaten nur so überquillt:Das Rentenniveau soll nicht unter 48 Prozent sinken, die Beiträgesollen nicht über 22 Prozente steigen. Eine Solidarrente fürGeringverdiener soll es geben und niemand soll länger als bis 67arbeiten. Es klingt wie die Quadratur der auf den Kopf gekipptendemografischen Pyramide, die Martin Schulz hier schaffen will. Manreibt sich erstaunt die Augen: Vor kurzem noch wurde vor allem denkünftigen Ruheständlern eingetrichtert, dass sie den Gürtel deutlichenger schnallen müssen. Plötzlich erklärt Sankt Martin, derselbsternannte Retter der Rentner, die Fastenaktion für beendet.Schulz will bei der älteren Generation Punkte sammeln. Kein Wunder,denn sie stellt einen immer größeren Anteil unter den Wählern. Mitseiner Strategie könnte die SPD tatsächlich Boden gutmachen. Dennviele werden die Verheißung, dass mit der Rente nun wieder alles imLot sei, nur zu gerne glauben wollen. Die Sache hat aber einenPferdefuß: Die Rentenversprechen der SPD werden teuer. Zur Kassewerden vor allem diejenigen gebeten, die noch längere Zeit in Lohnund Brot stehen. Schulz will zusätzliche Milliardensummen umverteilenvon Jung zu Alt. Aber spätestens dann, wenn die Konjunktur nicht mehrläuft wie geschmiert, wird aus dem neuen Generationenvertrag, von demSchulz schwärmt, eine Milchmädchenrechnung. Die Hauptursachen vonAltersarmut bleiben jedoch darüber hinaus bestehen:Langzeitarbeitslosigkeit, lückenhafte Erwerbsleben und Billig-Jobs.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell