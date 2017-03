Regensburg (ots) - Sind die nordafrikanischen Länder Tunesien,Algerien und Marokko wirklich so sicher, dass abgelehnte Asylbewerberdorthin bedenkenlos abgeschoben werden können? Der Bundesrat, in demLandesregierungen mit grüner Beteiligung eine Mehrheit haben, sagtenein. Und damit ist das Ansinnen von Bundesregierung und bayerischerStaatsregierung wiederum gescheitert, die Abschiebungen in ebendieseMaghreb-Staaten erleichtern wollten. Bereits im Juni vergangenenJahres sollte der Bundesrat über die Einstufung befinden. Doch weilsich schon damals keine Mehrheit abzeichnete, wurde das Themaseinerzeit flugs von der Tagesordnung verbannt. Im Wahljahr hatte esdie bayerische Staatsregierung nun zur Entscheidung gestellt. Mit demsymbolischen Thema lässt sich offenbar Wahlkampf machen. So oder so.Interessant an der Abstimmung in der Länderkammer am Freitag warauch, dass sich die Grünen mit zwei Gesichtern präsentierten. IhrVorzeige-Landeschef Winfried Kretschmann aus Baden-Württembergstimmte ohne Skrupel für das Lösen von Abschiebebremsen nachNordafrika. Das Gros der grünen Landespolitiker jedoch lehnte eineRegelung, wie sie etwa bereits für den Westbalkan gilt, rundweg ab.Ein Drama muss die Ablehnung durch den Bundesrat allerdings nichtsein. Und mit dem Fall des aus Tunesien stammenden Berlin-AttentätersAnis Amri hat die Entscheidung schon gleich gar nichts zu tun. DerTerrorist konnte zwölf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt in Berlinumbringen, auch weil deutsche Behörden im Vorfeld versagt hatten,statt ihn festzusetzen. Zudem gehen die Zahlen der Asylbewerber, dieaus den Maghreb-Staaten kommen, ohnehin stark zurück.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell