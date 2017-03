Mittelbayerische Zeitung: Kommentar, Mittelbayerische Zeitung Regensburg, zu Kreuzfahrten

Regensburg (ots) - Kommentar, Mittelbayerische Zeitung Regensburg,zu KreuzfahrtenVon Bernhard FleischmannDie lieben InvasorenInvasionen per Schiff sind in militärischer Ausprägung aus derMode gekommen. Auch Imperator Putin entschied sich bei der Krim fürdie Landvariante. Die zivile Version der Invasion dagegen ist starkim Kommen. Der Kreuzfahrer dieser Tage landet schwach bis gar nichtbewaffnet in friedlicher Absicht. Beim Landgang von der Aida oder derCosta Titan (ohne "ic") entfalten die Seefahrer ob ihrer schierenMenge in Kleinstadtstärke dennoch beachtliches Bedrohungspotenzial.Eingeborene in den Uferregionen fühlen sich bisweilen überrannt, auchFluchtreaktionen werden immer wieder beobachtet. Das Schöne ist: Ansolchen unkriegerischen Invasionen können sich selbst Deutscheunbeschwert beteiligen, was sie mit großer Freude tun. Gemein istKreuzfahrern ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Es gleicht demAufenthalt in einer digitalen Info-Blase: wohlbehütet im Bekannten,mit freiem Blick auf eine andere Welt aus der sicheren Distanz. Soist der Trend. Sicherheit sells. Die Zukunft gehört Abenteuern mitder Garantie des Gelingens, mit einklagbarer Reisepreisminderung beiverspätetem Erscheinen des versprochenen Indianers. Fernab vonpotenziellen Terroristen oder gar eigenartigen Toiletten lassen sichmehr und mehr Touristen über die weiten Meere in Sicherheit wiegen.Im immergleichen Hotel, egal wo man gerade ist. Gute Reise.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell