Mittelbayerische Zeitung: Kommentar, Mittelbayerische Zeitung Regensburg, zu G8

Regensburg (ots) - Kommentar, Mittelbayerische Zeitung, zu G8Von Philipp SeitzLetzte ChanceGut, dass es mit dem G8 endlich vorbei ist: Schon viel zu langeklagen Schüler, Eltern und Lehrer über das Turbo-Abi. Die Beschwerdensind seit Jahren dieselben: Zu wenig Freizeit für die Schüler, zuwenig Zeit zur Selbstfindung, zu voller Lehrplan. DasKultusministerium hat zwar versucht, das G8 immer wieder ein wenig zuverbessern, ist dabei aber grandios gescheitert. Vor den Wahlen 2018in Bayern packt Horst Seehofer das Gymnasium nun an und schicktKultusminister Spaenle zum Nachsitzen. Lange genug hat es gedauert:13 Jahre - so lange, wie das Abitur beim neunjährigen Gymnasium. Esist ein Eingeständnis des eigenen Scheiterns. Aber immerhin: DerFreistaat hat auf den Leidensdruck von Schülern und Lehrern reagiert.Vieles, was das alte G9 bot, sollte wiederkommen. Etwa dieLeistungskurse, durch die Schüler individueller gefördert werden. Dieim G8 neu eingeführten berufsvorbereitenden Seminare benötigendeutlich mehr Zeit. Wichtig ist: Spaenle und die CSU sollten ausihren Fehlern lernen - und sich nach dem überhastet eingeführten G8nun die Zeit nehmen, die es für eine ausgegorene Lösung braucht. Einweiteres Jahr ohne erfolgreichen Abschluss können sich Minister undPartei nicht mehr leisten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell