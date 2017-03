Mittelbayerische Zeitung: Kommentar, Mittelbayerische Zeitung Regensburg, zu EU

Regensburg (ots) - Kommentar, Mittelbayerische Zeitung Regensburg,zu EUNeustart für EuropaVon Stefan StarkDie alte Welt ist aus den Fugen geraten. Die Flüchtlingskrise,Putins Kriegsgeheul, der Brexit-Schock und Trumps Abkehr von Europamarkieren die Zeitenwende, mit der sich vertraute Sicherheiten inatemberaubendem Tempo in Luft auflösen. Gleichzeitig blickt derKontinent voller Sorge auf die Präsidentenwahl in Frankreich. DieSchicksalstage für Europa nehmen inflationär zu. Nun versuchen dieEU-Chefs in ihrem Dauerkrisenmanagement einen Befreiungsschlag.Eigentlich müsste man erwarten, dass das drohende Chaos die Europäerzusammenschweißt. Die Vernunft sagt, dass am ehesten eine starke EU,die geschlossen auftritt, die komplexen Probleme in den Griffbekommen kann. Genau das Gegenteil ist auf dem Gipfel in Brüssel derFall. Wieder überlagern kleinkarierte Nationalismen die wichtigenFragen. Mit der Posse um die Wiederwahl von Ratspräsident Donald Tuskträgt die Regierung in Warschau polnische Parteipolitik auf demRücken der EU aus und sorgt damit für einen programmierten Eklat. DieBrüsseler Granden könnten das wieder einmal kleinreden und im immerdickeren Ordner der nationalen Eigenbrötlereien abheften. Das würdesich aber auf anderer Ebene rächen. Denn der Streit stehtsinnbildlich für eine Union, die sich gegenseitig lähmt, während siegleichzeitig auseinanderdriftet. Diese Situation wird auf Dauer nichtnur den Verdruss der Bürger über die EU verstärken, sondern Europaletztlich zerreißen. Angela Merkel unterstützte gestern in ihrerRegierungserklärung die Pläne der EU-Kommission für ein Europa derverschiedenen Geschwindigkeiten. Das bedeutet eine klare Ansage anStaaten, die zwar gerne die Milliardengelder aus Brüssel einstecken,um dann im Gegenzug dringende Entscheidungen zu blockieren. ZurErinnerung: In der Flüchtlingspolitik zählte Polen gemeinsam mit dendrei anderen Visegrad-Staaten Ungarn, Tschechien und der Slowakei zuden größten Verhinderern einer EU-Lösung. Mit der Diskussion um dieverschiedenen Geschwindigkeiten steht die Union am Scheideweg. DieKanzlerin will sich nicht länger ein Europa auf kleinstem gemeinsamenNenner diktieren lassen. Die Botschaft lautet: Wer mit dem EU-Konzertnicht harmoniert, sitzt in Brüssel künftig bestenfalls noch amKatzentisch. Daheim kann er dann sein eigenes Süppchen kochen. DieLähmung der EU hat handfeste Gründe, die nicht allein in Brüssel zufinden sind. Im Zweifelsfall stechen nationale Interessen allesandere aus. Das gilt für alle Mitgliedsstaaten - nicht nur für diewiderspenstigen Visegrad-Länder. Das zeigte sich im Streit um dasCeta-Abkommen, wo ein belgisches Regionalparlament eine Entscheidungder 27 anderen EU-Länder blockierte. Ein weiteres Beispiel liefertendie Briten, wo politische Hasardeure mit dem Austrittsreferendum anEuropa zündelten. Auch Deutschland lässt sich hier auflisten, weil essich einst die Kriterien aus dem Euro-Stabilitätspakt nach eigenemGusto zurechtbog. Die EU steuert unweigerlich auf eine Zäsur zu. Dochdie Krux der Vorschläge für einen Neuanfang lautet: Sie stellenEuropa vor ein Dilemma. Die neue Marschroute der verschiedenenGeschwindigkeiten führt zwangsläufig zur weiteren Zersplitterungzwischen Integrationsbefürwortern und Gegnern. Gleichzeitig istinzwischen auch den eingefleischstesten Europäern klar, dass einWeitermachen wie bisher keine Alternative sein kann. Das Modell derKommission birgt die Chance, dass Brüssel mehr politischeEntscheidungskraft gewinnen kann, indem es ungeliebte Bremserkaltstellt. Allerdings wäre das nur noch ein Kerneuropa - wobei sichüber die entscheidende Frage im Moment nur spekulieren lässt: werdiesem Kern künftig neben Deutschland und vielleicht Frankreichangehört.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell