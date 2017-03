Regensburg (ots) - Wir haben ein Flugzeug gestartet, ohne eineLandebahn dafür zu haben. So kritisierte ein Gegner der Atomkraft dasbis heute weltweit ungeklärte Problem der sicheren Lagerung von hochradioaktivem Müll. Derzeit stehen viele Tonnen der strahlenden undheißen Hinterlassenschaft der deutschen Atomkraftwerke, verwahrt inmetallenen Behältern, den Castoren, in sogenannten Zwischenlagern.Doch auf Dauer geht das natürlich nicht.Die Kernenergienutzung braucht so oder so eine sichere Landebahn.In Deutschland, aber auch in den anderen Staaten, in denen esAtomkraftwerke und jetzt sogar gewissermaßen eine Renaissance dieserEnergiequelle gibt.Deutschland ist Vorreiter beim Atomausstieg - und wird dafürfreilich von anderen Ländern mitleidig belächelt. In den nächstenJahren besteht nun die Chance, dass hierzulande auch dieEndlagerfrage endlich erfolgreich gelöst werden kann. Das wirdkeineswegs einfach werden, Konflikte sind vorprogrammiert. Niemandhätte gern ein Endlager vor der Haustür. Umso wichtiger ist es, dassdas Suchverfahren jederzeit offen und unter Beteiligung der Bürgerdurchgeführt wird.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell