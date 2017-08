Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Maria Scharapowas Comeback bei den US Open, Autor: Claus Wotruba

Regensburg (ots) - Maria Scharapowa meldet sich zurück. Hmmm: Istdas nun eine gute oder schlechte Nachricht? Es ist eine dieserFragen, die so eindeutig nicht zu beantworten sind. Eine gute, sagendie einen - und meinen das beileibe nicht nur optisch: Die Russinzeigte ja mit ihrem Sieg gegen die Weltranglisten-Zweite Simona Halepin New York auch sofort sportlich auf, wo sie mitspielen kann ineiner Szene im Frauentennis, in der nach Serena Williams'Schwangerschaft sowieso eine eindeutige Regentin fehlt. Dennoch istdie Contra-Fraktion genauso zu verstehen, die bekrittelt, dass sichdie amerikanischen Organisatoren dafür entschieden hatten, diedopingbelastete Scharapowa trotz fehlender Ranglistenposition miteiner Wildcard ins Hauptfeld zu nehmen. Anderseits kennen wir das jazur Genüge (und warum sollte es im Sport anders sein als im sonstigenLeben): Wo die Show beginnt und der Rubel rollt, hört die Moral ebenauf. Maria Scharapowa wird damit leben müssen, dass sie ihreVorgeschichte vorgehalten bekommt, bei den US Open bei jedem Siegwieder. Kommt die Ex-Nummer eins tatsächlich weit, werden es viele imZwiespalt verfolgen - auch wenn zugegeben ist, dass es ihre Stärkezeigt, dass sie trotz dieser Belastung Topleistungen liefern kann.Scharapowa ist wieder da: Das ist ein lachendes und weinendes Auge -und damit genauso, wie die Russin auch selbst ihren Sieg feierte.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell