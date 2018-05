Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Italien

Regensburg (ots) - Der italienische Patientvon Julius Müller-MeiningenKann das gut gehen? Ein weitgehend unbekannter Juraprofessor ohnepolitische Erfahrung soll die erste, von zwei populistischen Parteiengetragene Regierung in Italien führen. Die linkspopulistische,systemkritische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsnationalistische,fremdenfeindliche Lega sind an sich schon zwei Unbekannte, wenn es umdie Umsetzung politischer Programme geht. Nun kommt mit Conte dernächste Unsicherheitsfaktor hinzu. Auch deshalb zögerteStaatspräsident Sergio Mattarella damit, den 54-jährigen Juristensogleich mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Die Sorge, beiConte könne es sich um eine Marionette handeln, treibt den Staatschefum. Und doch ist die italienische Politik besonders dieser Tage mitRealismus zu betrachten. Es ist institutionell gesehen schon einErfolg, dass sich Fünf-Sterne-Bewegung und Lega knapp 80 Tage nachden Parlamentswahlen auf eine Regierung und einen Ministerpräsidentengeeinigt haben. Die Alternative wären Neuwahlen, da die Parteien dieZustimmung zu einer neutralen, vom Staatspräsidenten bestimmtenTechnokraten-Regierung verweigerten. Neuwahlen bergen mehrereRisiken, vor allem würde zunächst der Stillstand in Rom fortgesetzt.Den Sieg könnte dann ein in den Umfragen immer besser abschneidendesMitte-Rechts-Bündnis aus Lega, Silvio Berlusconis Forza Italia sowieeiner postfaschistischen Splitterpartei davontragen. Von außenbetrachtet mag die Wahl zwischen Berlusconis Rückkehr und einer vonder Fünf-Sterne-Bewegung geführten Regierung wie die Entscheidungzwischen Regen und Traufe erscheinen. Tatsache ist: Die Italienerhaben längst entschieden, in welche Richtung ihr Land geführt werdensoll. Die Wahlsieger, Fünf-Sterne-Bewegung und Lega, haben eine klareMehrheit hinter sich. Umfragen zeigen, dass die Zustimmung für diePopulisten derzeit noch weiter steigt. Sechs von zehn Italienernwollen, dass die Populisten-Regierung endlich mit der Arbeit beginnt.Wer nun das Ende Europas oder zumindest des Euro heraufbeschwört,muss sich fragen lassen, wie ernst er die Demokratie und ihreMechanismen nimmt. Stattdessen wäre der Krise auf den Grund zu gehen:Ist Italien unfähig, sich nachhaltig zu erneuern oder gibt esobjektive Gründe, warum Reformen auf EU-Ebene überfällig sind? Dieunsolidarische Haltung der EU-Nachbarn in der Flüchtlingsfrage hatdie Lega erst stark gemacht. Die Populisten sollten schnellstens aufdie Probe gestellt werden. Die Umsetzung der Wahlversprechen wie dieEinführung eines Grundeinkommens für Arbeitslose, die Reduzierung desRenteneintrittsalters und niedrige Steuern sind keine Verbrechen.Äußerst fraglich ist ihre Finanzierung. In Rom versprach dieBürgermeisterin der Fünf-Sterne-Bewegung vor zwei Jahren einen neuenFrühling für die italienische Hauptstadt. Passiert ist bisher so gutwie nichts. Eine Revolution zu versprechen, ist leicht. Sieumzusetzen, wesentlich schwieriger. Das gilt auch für die kommendeRegierung. Auch im Hinblick auf die Veränderung der EU-Verträge habendie Populisten schon im Wahlkampf und während der Koalitionsgesprächeihre Positionen abgemildert. Vom Euro-Austritt ist keine Rede mehr.Nun muss sich zeigen, wie viel vom Crashkurs übrig bleibt, wenn Legaund Fünf-Sterne-Bewegung tatsächlich an der Macht sind. DieEU-Verträge einseitig aufzukündigen, ist eine Illusion. Man kann überdie Regeln schimpfen, verändern kann man sie nur, wenn man genügendPartner findet, die derselben Meinung sind. Auch, was dieEinschätzungen der Ratingagenturen und Finanzmärkte im Hinblick aufdie Zahlbarkeit der enorm hohen Staatsschulden Italiens angeht, giltdasselbe. Panikmache aufgrund düsterer Aussichten istunverantwortlich. Ankündigungen und Umsetzungen sind zweierlei PaarSchuhe. Es kommt darauf an, ob und wie die Populisten ihr ex-tremvage gehaltenes Programm umsetzen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell