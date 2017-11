Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Gentests, Autorin: Marianne Sperb

Regensburg (ots) - Wenn sich zwei Menschen sympathisch sind, sagtman: "Die Chemie stimmt." Wenn sich zwei nicht mögen, heißt es: "Diekönnen sich nicht riechen." In beiden Fällen spielt Sprache auf einenwissenschaftlichen Kern an: Liebe geht durch die Nase. Menschenerkennen am Geruch, wie gut das Erbgut des Gegenübers das eigeneergänzt. Professionelle Anbieter nützen die Möglichkeit, aus GentestErkenntnisse zu filtern, wer mit wem kann, welcher Sport zu wempasst, welches Essen wem guttut. Die Tests kann man machen - kann manaber auch getrost sein lassen. Denn der Erfolg des Geschäftsmodellssagt vor allem eines: Die Gesellschaft verlernt, auf Hirn, Bauch undHerz zu hören. Laufen oder Schwimmen, Suppe oder Schokolade, Typ Aoder Typ B als Partner: Für die Entscheidung solcher Fragen brauchenwir keine Labor-Untersuchungen. Wer Gentests wirklich braucht, sinddie Anbieter. Am Ende stimmt dann vielleicht nicht die Chemie mit demwissenschaftlich ausgesuchten Menschen - aber die Kasse.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell