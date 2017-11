Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Geburtenregister-Urteil, Autor: Hagen Strauss

Regensburg (ots) - Wer sein Bild vom Menschen in männlich undweiblich einteilt, der wird mit der Entscheidung desBundesverfassungsgerichts zum dritten Geschlecht seineSchwierigkeiten haben. Ähnlich wie bei der Ehe für alle, die ausSicht vieler Kritiker eine Grenzüberschreitung ist. Das so zu sehen,ist selbstverständlich legitim. Doch im Falle der Intersexuellenzeigt sich besonders, dass die Realität oft viel komplexer ist, alsmanch einer glaubt. Karlsruhe verschafft Betroffenen mehr Respekt -das Verfassungsgericht erkennt den Anspruch Intersexueller an, einmöglichst normales Leben frei von Diskriminierung zu führen.Schließlich entsteht ein innerer Konflikt meist schon dann, wenneiner Person ein Geschlecht zugewiesen wird, das sie später nichtannehmen will oder kann. Weil sie es nicht hat. Das wird künftignicht mehr vorkommen. Das Recht hat sich an der Natur des Menschen zuorientieren - und nicht umgekehrt. Einen solchen Beitrag zurEnttabuisierung hätte die Politik längst leisten können. Seit fünfJahren liegen Empfehlungen des Ethikrates vor. Erinnert man sich anzahlreiche hitzige Debatten um mehr Gleichberechtigung fürMinderheiten, weiß man, warum die Politik dieses Thema nichtangegangen ist.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell