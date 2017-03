Regensburg (ots) - Die Spitzenposition in jedweden Kategorienmacht Hubert Aiwanger bei den Freien Wählern in Bayern derzeit keinerstreitig. Wobei es die 99-Prozent-Zustimmung dieses Mal für einBundestagsmandat in Berlin gab, das weder Aiwanger noch seineMitstreiter mit hoher Wahrscheinlichkeit antreten werden. Es wäreeine Sensation, wenn die Partei im Herbst im zweiten Anlauftatsächlich in den Bundestag einziehen würde. Hinzu kommt, dass derKraftakt in einer Zeit der Dürre für kleine Parteien gelingen muss:Das Duell zwischen SPD-Mann Martin Schulz und Kanzlerin Angela Merkelstellt derzeit alle Anderen in den Schatten. Die Freien Wählerschwächelten allerdings bereits zuvor. Zum Härtetest für Aiwangerwird deshalb nicht die Bundestagswahl, bei der ihm ein Großteilseiner Partei ein Scheitern verzeihen würde. Der wahre Härtetest istdie Landtagswahl 2018.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell