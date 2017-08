Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Erdogan

Regensburg (ots) - Überall von Feindevon Stefan Vetter, MZDie Eskalationsspirale dreht sich immer weiter. Der türkischePräsident hat eine neue Provokation angezettelt: Sein Aufruf an allein Deutschland lebenden türkischstämmigen Bürger, bei derBundestagswahl im September nicht für die "Feinde der Türkei" zustimmen, ist letztlich als Aufruf zum Wahlboykott zu verstehen. Zwarnennt Erdogan namentlich CDU, SPD und Grüne, die für ihn des Teufelssind. Doch gibt es praktisch keine Partei in Deutschland, die demDespoten vom Bosporus nicht kritisch gegenüber steht. Und Kritik anseiner Person wertet Erdogan automatisch als böswilligen Aktgegenüber seinem Land. So ticken selbstherrliche Staatenlenker. DieBundesregierung muss alle diplomatischen und wirtschaftlichenMöglichkeiten ausschöpfen, um dem türkischen Präsidenten klar zumachen, dass sich Berlin nicht alles gefallen lässt. Erdogan verstehtoffenbar keine andere Sprache als die der Stärke.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell