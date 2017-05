Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Dortmund: Alles gleicht sich aus von Claus-Dieter Wotruba

Regensburg (ots) - Es ist eine alte Fußball-Weisheit, dass sichalles irgendwann wieder ausgleicht. Und, nichts gegen FrankfurterEintracht, aber in Berlin hat es sich ausgeglichen. Eine viertePokalfinal-Niederlage in Folge wäre den Leistungen von BorussiaDortmund nicht gerecht geworden. Der Gegner forderte, ärgerte, aberer hatte sein Glück mit dem Rekord von drei gewonnenenElfmeterschießen auf dem Weg ins Endspiel aber auch aufgebraucht. Esgleicht sich eben alles aus. Den Pokal in den Händen eines Marco Reuszu sehen, tut gut - bei allem persönlichen Pech am Rande. Den Pokalbei Thomas Tuchel zu sehen, ist verdient und fördert dasKopfschütteln: Mit so einem Typen muss sich die Klubführung dochzusammenraufen. Frankfurt darf aber gerne wiederkommen. Pfostenschussund unglücklicher Elfmeter sind vermerkt. Wir wissen ja: Allesgleicht sich aus. Irgendwann dann.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell