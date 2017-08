Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Donald Trump, Autor: Thomas Spang

Regensburg (ots) - Die E-Mails seiner engen Vertrauten MichaelCohen und Felix Sater überführen den US-Präsidenten einmal mehr derLüge. Sie zeigen ohne Wenn und Aber, dass Donald Trump entgegenseinen Beteuerungen sehr wohl Geschäftsbeziehungen zu Moskauunterhielt. Und zwar noch im Wahlkampf. Die E-Mails zeigen eineneindeutigen Zusammenhang zwischen dem Buhlen um Hilfe aus dem Kremlfür die Baugenehmigung eines Wolkenkratzers in Moskau und den warmenWorten, die Trump im Wahlkampf für Putin fand. Das allein wäremoralisch fragwürdig, aber nicht strafbar. Problematisch wird es,wenn sich Trumps Beziehungen zum Kreml mit den EinmischungenRusslands in die Präsidentschaftswahlen vermischen. Hier liefern diean die Presse durchgestochenen E-Mails von Trumps Anwalt Cohen undseines langjährigen Brokers Sater eine Fülle neuer Ansatzpunkte fürSonderermittler Robert Mueller. Die jüngsten Enthüllungen reihen sichein in das Verschwörer-Treffen im Trump-Tower, bei dem Donald TrumpJunior, Wahlkampfmanager Paul Manafort und Schwiegersohn JaredKushner sich von einer russischen Anwältin Schmutz über HillaryClinton versprachen. Ganz zu schweigen von den Putin-Kontakten desehemaligen Sicherheitsberaters Michael Flynn, den Verwicklungen vonTrumps Justizminister Jeff Sessions und den mysteriösen Moskau-Reisenvon Trumps außenpolitischem Berater Carter Pages. Der Präsident hatjeden Grund, nervös zu sein. Die Behinderung der Justiz durch Trumpwar schon vorher offenkundig. Jetzt sind die Ermittler einem Beweisfür die Zusammenarbeit mit Moskau bei der Unterminierung deramerikanischen Demokratie einen großen Schritt näher gekommen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell