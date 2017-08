Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Donald Trump, Autor: Thomas Spang

Regensburg (ots) - Donald Trump verhöhnt mit der Begnadigung des"härtesten Sheriffs Amerikas" die amerikanische Verfassung, auf dieer im Januar seinen Amtseid abgelegt hatte. Der Präsidentsignalisiert damit an seine Gefolgsleute, sie hätten nichts zubefürchten, wenn sie sich über Recht und Ordnung bei der Durchsetzungseiner Agenda hinwegsetzten. Mit diesem Rechtsverständnis öffnetTrump Tür und Tor für Polizeibrutalität gegen Minderheiten, Foltervon verdächtigen Terroristen, Missachtung von Menschen- undBürgerrechten oder Angriffe auf die Pressefreiheit. Dinge, die Trumpin seinem hasserfüllten Reden zum Teil offen propagiert hat.Unübersehbar ermutigt er die mutmaßlichen Verschwörer in derRussland-Affäre, nicht mit Sonderermittler Robert Mueller zukooperieren. Der Lohn ihrer Nibelungentreue, so dieunmissverständliche Botschaft, sei ein Gnadenakt des Präsidenten;egal mit welchen Strafen Mueller drohen mag. Kaum jemand bestreitetdas weitgehende Recht von Präsidenten, Personen zu begnadigen. Auchandere haben davon Gebrauch gemacht. Nicht immer weise, aber stets insehr begrenztem Umfang am Ende ihrer Amtszeit und unter Mitwirkungdes Justizministeriums. Dagegen lässt sich nur schwer argumentieren,dass die Verfassungsväter dem Präsidenten eine Waffe in die Handgeben wollten, den Rechtsstaat zu unterminieren. Dies steht imoffenen Gegensatz zum erklärten Ziel der Verfassung, Amerika voreiner Tyrannei zu bewahren. Während Hurrikan "Harvey" Texasverwüstet, bläst der Präsident zum Sturm auf den Verfassungsstaat. Esgeht dabei um mehr als einen rassistischen Sheriff, der Gefangenemisshandelte und Gerichte missachtete. Indem Trump das Recht aufBegnadigung politisiert, demonstriert er seine ganze Missachtung fürdie Gewaltenteilung. Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem der Kongressnicht länger zuschauen darf, wie ein Präsident, dem jeder Kompassabhandengekommen ist, sein Unwesen treibt. Wenn Trump jetzt nichtgestoppt wird, droht der Rechtsstaat zur Farce zu werden. Dieamerikanische Demokratie steht vor einem Stresstest wie nie zuvor.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell