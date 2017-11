Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Donald Trump, Auto: Thomas Spang

Regensburg (ots) - Donald Trump muss sich nicht vorwerfen lassen,nicht das zu versuchen, was er im Wahlkampf versprochen hat. Er tratals ausgestreckter Mittelfinger der Wutbürger an und führt sich imAmt genauso auf. Die Wähler in den USA haben mit dem erratischenNarzissten genau das bekommen, wofür sie gestimmt haben: EinenZerstörer der Globalisierung, der mit der Abrissbirne herangeht, diemultilaterale Weltordnung zu zerstören, die Amerika nach dem ZweitenWeltkrieg geschaffen hat. Lustvoll stieg Trump aus dem PariserKlimaabkommen aus und läutete die Totenglocken für den Freihandel.Das über viele Jahre mühsam mit Iran ausgehandelte Kronjuwel dertransatlantischen Diplomatie wirft Trump ohne Not über den Haufen.Die Nato-Kollegen pöbelte der "Amerika-First"-Präsident beimJubiläums-Gipfel des Bündnisses an, während er kaum einen Diktatorfindet, für den er keine freundlichen Worte übrig hat - mit Ausnahmedes nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-Un, den der"Twitterer-in-Chief" als "Little Rocketman" verspottet und nonchalantmit einem Atomkrieg droht. Nach einem Jahr hat derNational-Chauvinist im Weißen Haus Amerikas Rolle in der Welt und dasPräsidentenamt selbst nachhaltig geschwächt. Sein Wort hat keinGewicht, weil dem chronischen Lügner kein vernünftiger StaatsmannGlauben schenkt. Er kann uramerikanische Werte wie Freiheit undMenschenrechte nicht hochhalten, weil er selber nicht daran glaubt.Der Milliardär macht das "Quid pro quo" zum Leitprinzip seinerinternationalen Politik. Die Wertegemeinschaft weicht einertransaktionalen Welt, in der sich Amerika für seine Leistungenentlohnen lässt. Seine Gegner machen es Trump leicht, weil viele denvermeidlichen Politclown unterschätzen. Sie verstehen bis heutenicht, welche Kräfte ihn an die Macht gebracht haben. Es sinddieselben von Angst vor der Globalisierung getriebenen Wähler, dieden Brexit angerichtet, Erdogan und Orban an die Macht gebracht, oderfür Front National, FPÖ und AfD gestimmt haben. Weil sie die Nöte derVerängstigten über Jahre ignorierten und zur Systemkritik nicht inder Lage sind, finden traditionelle Republikaner wie auch vieleDemokraten kein Rezept gegen den Rechtspopulisten. Stattdessenflüchten sie in die vage Hoffnung, Sonderermittler Robert Muellerwerde in der Russland-Affäre den "rauchenden Colt" finden, der zurAmtsenthebung Trumps führt. Die Angelegenheit ist Ernst und dieIndizien sprechen für eine Verschwörung mit und einen Verrat an dieRussen. Doch letztlich liegt es am Repräsentantenhaus, zu handeln.Und danach sieht wenig aus. Während die Dämme der Gerichte und Medienhalten, versagt der Kongress in seiner Kontrollfunktion kläglich.International gilt es, den Wunderglauben an eine Einhegung des"Amerika-First"-Chauvinisten aufzugeben. Das Gleiche gilt für denVersuch, Trump zu einem Unfall der Geschichte abzustempeln. EinBesuch im Mittleren Westen oder dem Süden des Landes entlarvt dieIdee eines Präsidenten, der irgendwie nicht zu Amerika passt, alsintellektuelles Appeasement. Tatsächlich glauben seine Fans innig andie blondierte Lichtgestalt, die "Amerika-über-Alles" versprochenhat. Es ist die Rückkehr eines Führerglaubens, der die ultimativeReduktion von Komplexität anbietet. Wie andere Demagogen wird auchTrump scheitern. Ungewiss bleibt dagegen, wie viel Schaden er bisdahin angerichtet hat. Um das Schlimmste zu verhindern bedarf esstatt Besänftigung einer aktiven Eindämmungs-Strategie. Für Europaheißt das: Zusammenrücken. Angesichts der Gefahren, die Trump für dieWelt bedeutet, gilt es keine Zeit mehr zu verlieren.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell