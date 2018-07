Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Dienstautos von Politikern: Keine Alternativen von Martin Kellermeier

Regensburg (ots) - Solche Umweltverschmutzer! Wenn man die Antwortder Staatsregierung auf die Anfrage der Grünen in Sachen Dienstwagenliest, rücken die Zeilen Markus Söder und seine Kabinettskollegen inkein gutes Licht. Die schwarzen Limousinen liegen bei Verbrauch undUmweltbelastung fernab von Elektro- oder Hybridautos: Spitzenreiterbei Kraftstoffverbrauch (14,9 Liter) und CO-2-Ausstoß (350 Gramm proKilometer) ist der mutmaßlich gepanzerte 7er-BMW desMinisterpräsidenten. Aber mal ehrlich: Eine echte Alternative dazuhat ein Markus Söder doch gar nicht - auch wenn er als Politiker ineiner Vorbildfunktion ist. Reine Elektroautos wie ein BMW i3 sind fürSöder, der fast täglich hunderte Kilometer zurücklegt, kein fahrbarerUntersatz. Im Winter kommt Söder damit knapp 200 Kilometer weit - unddarf dabei die Heizung nicht voll aufdrehen. Die Termine der Ministersind oft auch so eng getaktet, dass selbst die Zeit einesSchnellladevorgangs - falls es denn eine Ladesäule vor Ort gibt - zukurz wäre, um die nächsten 100 Kilometer zurücklegen zu können. Unddann ist da auch noch die Größe der Elektroautos: Viele Modelle sindfür ein mobiles Büro schlichtweg zu klein. Was also machen? DerUmwelt wäre viel mehr geholfen, wenn Elektroautos endlich für denNormalverbraucher erschwinglich werden würden. Die Politik muss dazuihre Hausaufgaben machen und Förderungen auf den Weg bringen, die denBürgern den Kauf eines Neuwagens schmackhaft machen. Dann würde dieElektromobilität Einzug halten - und die schwarzen Diesel-Limousinenwürden von selbst out werden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell